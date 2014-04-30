«Воздушный змей», полный стихов

Многие присутствующие отмечали, что в наше время молодые писательницы зачастую слишком самоуверенны и принимают за стихотворения нечто очень несерьезное, но строки Риты действительно привлекают внимание и впечатляют своей проникновенностью. Гости пророчили Маргарите великолепное будущее, отмечали ее упорство, стремление и трудолюбие и даже сравнивали ее с юными Мариной Цветаевой и Беллой Ахмадулиной.