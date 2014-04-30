«Воздушный змей», полный стихов

Презентация прошла в очень домашней атмосфере. Начала вечер девятилетняя Аня Солотова, которая исполнила одно из стихотворений Маргариты, написанное ею в те же девять лет.
Поздравить Риту пришли ее подруги по университету и музыкальной школе, родители, преподаватели и даже организаторы «Венского бала», в котором поэтесса уже успела принять участие. Своим произведением на саксофоне поздравила девушку ее ялуторовская подруга. Также в этот вечер собравшиеся смогли насладиться замечательной песней арфистки. Между поздравлениями поэтесса исполняла свои стихотворения и даже представила свой первый поэтический видеоклип.
Я — арлекин в мультяшном карнавале.
Я не стыжусь, я сам избрал свой путь
На корте, на канате, на канале,
Который вряд ли смотрит кто-нибудь.
Мне нелегко, но долг велит иначе:
Наполнен зал, но смейся и шути.
Ведь я рассыплюсь, если я заплачу,
На тысячи огней и конфетти.
«Песня мультяшного арлекина», отрывок
После официальной части всем гостям было предложено оставить пару напутствующих слов на воздушном змее, который позже был запущен в честь начала пути юной тюменской поэтессы.
В поэтический сборник Риты вошли стихотворения, как ранних лет, так и студенческого возраста, но эта презентация — не первая в ее творческой карьере. Свои первые детские сборники Рита презентовала в родном Ялуторовске. Одним из своих ранних стихотворений Маргарита поделилась с гостями.
В темной пучине, в диком смятении
Против бурлящего пеной течения,
Против грозящих,
стремительных вод
Белый бумажный кораблик плывет,
И, рассекая волны крутые,
Пышные гребни их завитые,
Гордо стремится
навстречу судьбе,
И не сдается бурлящей воде.
Видимо, счел он за унижение
В мутном потоке плыть по течению:
Лучше в сраженье всплывать
и тонуть!
И не страшит его избранный путь,
Грозные штормы, ветров перемена,
Волн беспощадных кипящая пена,
Смело плывет он туда напрямик,
Где тихо струится
кристальный родник.
Что же ты мчишься
в гордом забвении,
Стойкий кораблик, против течения?
Значит, ты веришь: наступит тот миг,
Когда ты увидишь вдали свой родник
«Кораблик»
Многие присутствующие отмечали, что в наше время молодые писательницы зачастую слишком самоуверенны и принимают за стихотворения нечто очень несерьезное, но строки Риты действительно привлекают внимание и впечатляют своей проникновенностью. Гости пророчили Маргарите великолепное будущее, отмечали ее упорство, стремление и трудолюбие и даже сравнивали ее с юными Мариной Цветаевой и Беллой Ахмадулиной.
Слово «прелесть», по мне, изумрудного цвета.
Прелесть — это звенящая в вальсе беседа
Это — сказочный блеск фонарей и снежинок.
Прелесть — это улыбка без ложных ужимок.
Прелесть — нежное слово, изящное слово.
Прелесть — это Наташа, Наташа Ростова.
Это — звонкий восторг от нечаянной вести.
Прелесть — всё, что превыше притворства и лести.
«Прелесть»
Данил Киво