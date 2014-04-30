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«Воздушный змей», полный стихов

30 апреля 2014, 14:57
Молодая тюменская поэтесса Маргарита Чекунова на прошлой неделе представила свой первый сборник стихотворений «Воздушный змей». Помещение для этого события радушно предоставила Центральная городская библиотека.

Презентация прошла в очень домашней атмосфере. Начала вечер девятилетняя Аня Солотова, которая исполнила одно из стихотворений Маргариты, написанное ею в те же девять лет.

Поздравить Риту пришли ее подруги по университету и музыкальной школе, родители, преподаватели и даже организаторы «Венского бала», в котором поэтесса уже успела принять участие. Своим произведением на саксофоне поздравила девушку ее ялуторовская подруга. Также в этот вечер собравшиеся смогли насладиться замечательной песней арфистки. Между поздравлениями поэтесса исполняла свои стихотворения и даже представила свой первый поэтический видеоклип.

Я — арлекин в мультяшном карнавале.

Я не стыжусь, я сам избрал свой путь

На корте, на канате, на канале,

Который вряд ли смотрит кто-нибудь.

Мне нелегко, но долг велит иначе:

Наполнен зал, но смейся и шути.

Ведь я рассыплюсь, если я заплачу,

На тысячи огней и конфетти.

«Песня мультяшного арлекина», отрывок

После официальной части всем гостям было предложено оставить пару напутствующих слов на воздушном змее, который позже был запущен в честь начала пути юной тюменской поэтессы.

В поэтический сборник Риты вошли стихотворения, как ранних лет, так и студенческого возраста, но эта презентация — не первая в ее творческой карьере. Свои первые детские сборники Рита презентовала в родном Ялуторовске. Одним из своих ранних стихотворений Маргарита поделилась с гостями.

В темной пучине, в диком смятении

Против бурлящего пеной течения,

Против грозящих,

стремительных вод

Белый бумажный кораблик плывет,

И, рассекая волны крутые,

Пышные гребни их завитые,

Гордо стремится

навстречу судьбе,

И не сдается бурлящей воде.

Видимо, счел он за унижение

В мутном потоке плыть по течению:

Лучше в сраженье всплывать

и тонуть!

И не страшит его избранный путь,

Грозные штормы, ветров перемена,

Волн беспощадных кипящая пена,

Смело плывет он туда напрямик,

Где тихо струится

кристальный родник.

Что же ты мчишься

в гордом забвении,

Стойкий кораблик, против течения?

Значит, ты веришь: наступит тот миг,

Когда ты увидишь вдали свой родник

«Кораблик»

Многие присутствующие отмечали, что в наше время молодые писательницы зачастую слишком самоуверенны и принимают за стихотворения нечто очень несерьезное, но строки Риты действительно привлекают внимание и впечатляют своей проникновенностью. Гости пророчили Маргарите великолепное будущее, отмечали ее упорство, стремление и трудолюбие и даже сравнивали ее с юными Мариной Цветаевой и Беллой Ахмадулиной.

Слово «прелесть», по мне, изумрудного цвета.

Прелесть — это звенящая в вальсе беседа

Это — сказочный блеск фонарей и снежинок.

Прелесть — это улыбка без ложных ужимок.

Прелесть — нежное слово, изящное слово.

Прелесть — это Наташа, Наташа Ростова.

Это — звонкий восторг от нечаянной вести.

Прелесть — всё, что превыше притворства и лести.

«Прелесть»

Данил Киво

#Новости#Поэзия#Библиотеки#Дарья#Культура
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