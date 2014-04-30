nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Внимание! Завтра перекрывают центральные улицы

30 апреля 2014, 13:10
В праздничные дни — 1, 2, 3, 4, 9, 10 и 11 мая — общественный транспорт Тюмени будет работать по воскресным расписаниям.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», 1 мая общественный транспорт Тюмени, следующий по улице Республики, пойдет в объезд маршрута движения демонстрации, посвященной Дню весны и труда.

Движение транспорта на участке улицы Республики от Мельникайте до Водопроводной будет перекрыто с 10:00 до 11:45. На это время изменятся схемы движения маршрутов, проходящих этот участок пути. Объезд будет организован по улицам Мельникайте, Таймырской, 50 лет Октября, Осипенко, Комсомольской и Ленина. Для посадки и высадки пассажиров в зоне объезда будут использоваться все существующие остановочные пункты.

«Тюменьгортранс» просит пассажиров продумывать маршрут своего движения заранее с учетом дорожной обстановки. Подробную информацию о работе общественного транспорта в дни майских праздников можно получить по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

В пресс-службе ГИБДД добавляют, что ограничения движения в этот день в областном центре будут вводиться поэтапно, по мере движения демонстрации трудящихся. Первое уличное шествие начнется в 10 часов от площади 400-летия Тюмени по улице Республики, до улицы Орджоникидзе с выходом на Цветной бульвар. Демонстрация, посвященная Дню Международной солидарности трудящихся, начнется в 11 часов от площади у тюменского технопарка и также пройдет по улице Республики до центральной площади к памятнику Владимиру Ленину.

На всем протяжении маршрута демонстрантов инспекторы ГИБДД будут обеспечивать безопасность шествия, и восстанавливать движение сразу после прохождения колонн. Кроме того, наряды ДПС 1 мая будут проводить работу по обеспечению безопасности дорожного движения в местах проведения массовых развлекательных и общественных мероприятий у тюменских скверов и площадей.

#Новости#Ограничение движения#Тюмень#Дороги#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25