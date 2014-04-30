Внимание! Завтра перекрывают центральные улицы

В пресс-службе ГИБДД добавляют, что ограничения движения в этот день в областном центре будут вводиться поэтапно, по мере движения демонстрации трудящихся. Первое уличное шествие начнется в 10 часов от площади 400-летия Тюмени по улице Республики, до улицы Орджоникидзе с выходом на Цветной бульвар. Демонстрация, посвященная Дню Международной солидарности трудящихся, начнется в 11 часов от площади у тюменского технопарка и также пройдет по улице Республики до центральной площади к памятнику Владимиру Ленину.