Сезон лесных пожаров: пикники в лесу отменяются

Сейчас, когда за окном еще только тает выпавший в конце апреля снег, сложно представить себе, что через пару недель станет аномально жарко, однако даже ближайшие прогнозы говорят о том, что теплеет в Тюмени стремительно. На этой неделе еще будет пасмурно, возможна даже гроза, но столбик термометра к субботе уже поднимется до отметки +18 градусов.