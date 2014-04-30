nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сезон лесных пожаров: пикники в лесу отменяются

30 апреля 2014, 10:05
В Тюмени стремительно теплеет, и горожане уже строят планы на предстоящие праздничные выходные. Многие мечтают о пикнике на свежем воздухе: солнце, природа, мясо на углях. Однако придется ограничиться или собственным дачным участком или специально оборудованной площадкой — с сегодняшнего дня посещение лесов региона запрещено для граждан.
Сюжет
Тюмень

Постановление о введении с 30 апреля на территории области особого противопожарного режима подписал накануне губернатор Владимир Якушев. На период действия данного режима гражданам запрещается посещение лесов. Есть исключения. Например, люди, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, или охотники на пернатую дичь.

Под запретом разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях. Напомним, что за нарушении е данного запрета жители Тюменской области могут быть привлечены к административной ответственности. Гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Организациям независимо от организационно-правовой формы запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и мусора, пожнивных и порубочных остатков, разведение костров на полях», — сообщает пресс-служба губернатора.

Там отмечают, что постановление о введении особого противопожарного режима предусматривает и предписывает принятие различных мер по организации противопожарных мероприятий и обеспечению пожарной безопасности, адресованные главам администраций муниципальных образований и соответствующим ведомствам и службам.

Пожароопасный период в регионе был объявлен 21 апреля. С этого времени в области уже ликвидировано 25 лесных и ландшафтных пожаров. Первый из них произошел в Абатском районе. Как прогнозируют специалисты, пик возгораний в регионе придется на май и июнь. Синоптики в свою очередь обещают на вторую половину мая и два первых месяца лета аномальную жару.

Сейчас, когда за окном еще только тает выпавший в конце апреля снег, сложно представить себе, что через пару недель станет аномально жарко, однако даже ближайшие прогнозы говорят о том, что теплеет в Тюмени стремительно. На этой неделе еще будет пасмурно, возможна даже гроза, но столбик термометра к субботе уже поднимется до отметки +18 градусов.

#Новости#Лесные пожары#Тюмень#Губернатор#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25