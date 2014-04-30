Сезон лесных пожаров: пикники в лесу отменяются

Постановление о введении с 30 апреля на территории области особого противопожарного режима подписал накануне губернатор Владимир Якушев. На период действия данного режима гражданам запрещается посещение лесов. Есть исключения. Например, люди, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, или охотники на пернатую дичь.
Под запретом разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях. Напомним, что за нарушении е данного запрета жители Тюменской области могут быть привлечены к административной ответственности. Гражданам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
«Организациям независимо от организационно-правовой формы запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов, сжигание стерни и мусора, пожнивных и порубочных остатков, разведение костров на полях», — сообщает пресс-служба губернатора.
Там отмечают, что постановление о введении особого противопожарного режима предусматривает и предписывает принятие различных мер по организации противопожарных мероприятий и обеспечению пожарной безопасности, адресованные главам администраций муниципальных образований и соответствующим ведомствам и службам.
Пожароопасный период в регионе был объявлен 21 апреля. С этого времени в области уже ликвидировано 25 лесных и ландшафтных пожаров. Первый из них произошел в Абатском районе. Как прогнозируют специалисты, пик возгораний в регионе придется на май и июнь. Синоптики в свою очередь обещают на вторую половину мая и два первых месяца лета аномальную жару.
Сейчас, когда за окном еще только тает выпавший в конце апреля снег, сложно представить себе, что через пару недель станет аномально жарко, однако даже ближайшие прогнозы говорят о том, что теплеет в Тюмени стремительно. На этой неделе еще будет пасмурно, возможна даже гроза, но столбик термометра к субботе уже поднимется до отметки +18 градусов.