Против «Яги» собрали тысячу подписей

Пикет прошел в рамках федерального проекта «Я депутат». Во время акции молодогвардейцы раздавали информационные памятки о вреде алкогольных энергетиков.
Как рассказывают активисты тюменской «Молодой гвардии», они собрали уже тысячу подписей от горожан в поддержку инициативы о полном запрете продажи алкогольных энергетиков на территории региона, а также направили письмо с обращением председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову.
«Дело в том, что в России уже есть прецедент по данному делу. В Краснодарском крае существует закон, который запрещает продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Мы поддерживаем данный закон и хотим, чтобы и в Тюменской области прекратилась продажа этого яда», — рассказывает депутат городской думы Роман Чуйко.