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Против «Яги» собрали тысячу подписей

30 апреля 2014, 13:10
Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» провели вчера, 29 апреля, пикет в поддержку законопроекта «О полном запрете продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков в регионе».

Пикет прошел в рамках федерального проекта «Я депутат». Во время акции молодогвардейцы раздавали информационные памятки о вреде алкогольных энергетиков.

Как рассказывают активисты тюменской «Молодой гвардии», они собрали уже тысячу подписей от горожан в поддержку инициативы о полном запрете продажи алкогольных энергетиков на территории региона, а также направили письмо с обращением председателю Тюменской областной думы Сергею Корепанову.

«Дело в том, что в России уже есть прецедент по данному делу. В Краснодарском крае существует закон, который запрещает продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Мы поддерживаем данный закон и хотим, чтобы и в Тюменской области прекратилась продажа этого яда», — рассказывает депутат городской думы Роман Чуйко.

#Новости#Пикеты#Молодая Гвардия#Дарья#Общество
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