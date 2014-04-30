Против «Яги» собрали тысячу подписей

«Дело в том, что в России уже есть прецедент по данному делу. В Краснодарском крае существует закон, который запрещает продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Мы поддерживаем данный закон и хотим, чтобы и в Тюменской области прекратилась продажа этого яда», — рассказывает депутат городской думы Роман Чуйко.