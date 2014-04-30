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Поскользнулся, упал, застрелил приятеля

30 апреля 2014, 13:24
В Тюменской области охотник случайно застрелил приятеля. 36-летний житель Вагайского района обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сюжет
Тюмень

Утром 26 апреля подозреваемый и его 42-летний приятель незаконно охотились неподалеку от села Шестовое Вагайского района. Мужчина шел по заснеженному склону лесной дороги с ружьем в руках, поскользнулся, упал и выстрелил в идущего рядом товарища. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

В настоящее время следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Причинение смерти по неосторожности#Тюмень#Таня#Происшествия
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