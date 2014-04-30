Поскользнулся, упал, застрелил приятеля

Утром 26 апреля подозреваемый и его 42-летний приятель незаконно охотились неподалеку от села Шестовое Вагайского района. Мужчина шел по заснеженному склону лесной дороги с ружьем в руках, поскользнулся, упал и выстрелил в идущего рядом товарища. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.