Пешеход скончался до приезда «скорой помощи»

По уточненным данным, в ДТП произошедшем вчера в 13:30 на 166 километре автодороги Курган — Тюмень с участием школьного автобуса, грузовика МАЗ и легкового автомобиля пострадали 8 детей в возрасте от 10 до 16 лет. У шестерых подростков травмы головы. Сильнее всех пострадала девочка 15-ти лет: у нее, помимо прочего, контузия глаза. В настоящий момент в больнице находятся трое ребят. В аварии пострадал также пассажир автомобиля ВАЗ-2107 — у него ушиб плеча, сообщают в пресс-службе ГИБДД.