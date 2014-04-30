По уточненным данным, в ДТП произошедшем вчера в 13:30 на 166 километре автодороги Курган — Тюмень с участием школьного автобуса, грузовика МАЗ и легкового автомобиля пострадали 8 детей в возрасте от 10 до 16 лет. У шестерых подростков травмы головы. Сильнее всех пострадала девочка 15-ти лет: у нее, помимо прочего, контузия глаза. В настоящий момент в больнице находятся трое ребят. В аварии пострадал также пассажир автомобиля ВАЗ-2107 — у него ушиб плеча, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В Тюмени на улице Московский тракт автомобиль Toyota, двигаясь задним ходом, сбил 68-летнего пешехода. У пострадавшего черепно-мозговая травма и ушиб шеи.
На улице Черепанова столкнулись ВАЗ-21099, Skoda, Volkswagen и Hyundai. Ушиб грудной клетки получила 45-летняя водитель «Шкоды». По предварительной информации, спровоцировал ДТП водитель «Лады».
На перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной столкнулись автомобили Hyundai и Skoda. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда. В ДТП пострадала 35-летняя водитель автомобиля Hyundai.
В Ишиме на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем «Лада Калина» сбит мужчина 26-ти лет. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства трагедии будут установлены в ходе следствия.
На 118 километре автодороги Тюмень — Омск в Заводоуковском районе из-за нарушений правил обгона столкнулись автомобили Fiat и Hyundai. У водителя корейского автомобиля, женщины 44 лет, сотрясение головного мозга, у пассажирок 50-ти и 80-ти лет ушибы.
На 16 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2110. По предварительной информации, 41-летний водитель «десятки» находился в нетрезвом состоянии и уснул за рулем. Мужчина получил сотрясение головного мозга.
На 138 километре автодороги Тюмень — Горноправдинск — Ханты-Мансийск в Уватском районе опрокинулся автомобиль ВАЗ-2110. Водительский стаж сидевшего за рулем мужчины два года. По предварительной информации, он не справился с управлением. 26-летний водитель получил ушиб позвоночника.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области