ООО «ЮТэйр-Финанс» исполнило оферту по облигациям на 3 млрд рублей

Общий объем выкупленных по оферте облигаций составил 2 594 739 штук общей номинальной стоимостью 2 594 739 000 рублей.
Финансовый директор «ЮТэйр» Игорь Петров отметил, что своевременное обслуживание и погашение долга является значимой частью стратегии авиакомпании. «ЮТэйр» в очередной раз подтвердила репутацию надежного заемщика и ответственного партнера, нацеленного на долгосрочное и плодотворное взаимодействие с инвесторами», — сообщил он.
Размещение биржевых облигаций выпусков БО-06 и БО-07 было осуществлено 25 апреля 2012 года на фондовой бирже ММВБ-РТС.
Общая номинальная стоимость выпусков составляет 3 млрд рублей, срок обращения биржевых облигаций — 3 года, купонный период — 91 день, ставка купона, объявленная на 9–12 купонные периоды, составляет 12,00% годовых. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Организаторами займа выступили ООО «БК Регион», ОАО АБ «Россия».