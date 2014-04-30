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ООО «ЮТэйр-Финанс» исполнило оферту по облигациям на 3 млрд рублей

30 апреля 2014, 16:24
Накануне, 29 апреля, ООО «ЮТэйр-Финанс» исполнило свои обязательства по приобретению биржевых облигаций выпусков БО-06 и БО-07 по требованию их владельцев на условиях публичной оферты с возможностью последующего обращения.
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Тюмень

Общий объем выкупленных по оферте облигаций составил 2 594 739 штук общей номинальной стоимостью 2 594 739 000 рублей.

Финансовый директор «ЮТэйр» Игорь Петров отметил, что своевременное обслуживание и погашение долга является значимой частью стратегии авиакомпании. «ЮТэйр» в очередной раз подтвердила репутацию надежного заемщика и ответственного партнера, нацеленного на долгосрочное и плодотворное взаимодействие с инвесторами», — сообщил он.

Размещение биржевых облигаций выпусков БО-06 и БО-07 было осуществлено 25 апреля 2012 года на фондовой бирже ММВБ-РТС.

Общая номинальная стоимость выпусков составляет 3 млрд рублей, срок обращения биржевых облигаций — 3 года, купонный период — 91 день, ставка купона, объявленная на 9–12 купонные периоды, составляет 12,00% годовых. Поручителем по займам выступает ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Организаторами займа выступили ООО «БК Регион», ОАО АБ «Россия».

#Новости#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»#Тюмень#Таня#Экономика
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