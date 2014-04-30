ООО «ЮТэйр-Финанс» исполнило оферту по облигациям на 3 млрд рублей

Финансовый директор «ЮТэйр» Игорь Петров отметил, что своевременное обслуживание и погашение долга является значимой частью стратегии авиакомпании. «ЮТэйр» в очередной раз подтвердила репутацию надежного заемщика и ответственного партнера, нацеленного на долгосрочное и плодотворное взаимодействие с инвесторами», — сообщил он.