Областным мостам нужна защита от терактов

На совещании отметили, что в отношении некоторых мостов в регионе была проведена оценка уязвимости, то есть определена степень их защищенности и защищенности транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства. К примеру, в Упоровском районе таких мостов 19, в Заводоуковске — 13, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Спикеры пришли к выводам, что принятие мер по обеспечению антитеррористической безопасности данных объектов крайне необходимо. В связи с этим каждому заинтересованному ведомству было поручено решить задачи по обеспечению транспортной безопасности.