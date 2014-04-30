Областным мостам нужна защита от терактов

На совещании отметили, что в отношении некоторых мостов в регионе была проведена оценка уязвимости, то есть определена степень их защищенности и защищенности транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства. К примеру, в Упоровском районе таких мостов 19, в Заводоуковске — 13, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Спикеры пришли к выводам, что принятие мер по обеспечению антитеррористической безопасности данных объектов крайне необходимо. В связи с этим каждому заинтересованному ведомству было поручено решить задачи по обеспечению транспортной безопасности.
Напомним, что в Тюменской области ведется большая системная работа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в 2013 году был создан центр автоматизированного управления дорожным движением, элементами которого оборудованы 35 перекрестков, из них на девяти внедрена универсальная многоцелевая система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и мониторинга транспортных потоков. Активизирована работа по выявлению нарушений соблюдения водителями скоростного режима движения. Их число возросло на 35% (с 313 871 до 422 497).
По итогам 2013 года число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 6,5% (3 209), число погибших — на 9,7% (344), число раненых — на 7,3% (4 436). Количество ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 8,1% (407), отмечают в Тюменской областной думе.
Также добавим, что по информации пресс-службы администрации города, в один из самых снежных дней текущего месяца — 27 апреля — было зафиксировано 154 случая нарушения водителями скоростного режима.