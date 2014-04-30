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Напоивший друга до смерти строитель приговорен к исправительным работам

30 апреля 2014, 16:25
В Тюмени осужден 32-летний Александр Бурцев, который, чтобы отучить друга от алкоголя, напоил его водкой до смерти. Мужчина признан виновным по в причинении смерти по неосторожности, однако суд был к нему благосклонен: не отправил в тюрьму, а назначил два года исправительных работ.
Сюжет
Тюмень

В конце января текущего года к Бурцеву из Ялуторовского района приехал сослуживец по армии, который хотел подзаработать в Тюмени. При этом гость постоянно пьянствовал, что раздражало Бурцева. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, днем 1 февраля Бурцев решил отучить своего сослуживца от пьянства: он избил гостя, а потом насильно влил ему в рот один литр водки, после чего ушел по своим делам.

«Один из них упрекнул другого в злоупотреблении алкоголем. Чтобы проучить, по его мнению, друга-алкоголика, мужчина сначала связал ему руки проводом, а затем избил его и насильно залил в горло алкоголь. После этого обвиняемый и остальные его приятели продолжил застолье. Обнаружив через некоторое время, что потерпевший скончался, собутыльники вынесли его тело на балкон. Еще два дня после этого мужчины распивали спиртные напитки», — отмечала в феврале пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

О шумных соседях жильцы дома сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие по вызову сотрудники полиции и обнаружили тело мужчины. Это было 3 февраля.

В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что потерпевший умер от острого отравления этиловым спиртом.

По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Бурцев признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему два года исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу жены погибшего 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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