На Первомайской яма — нет решетки ливневой канализации

Еще 27 апреля на форуме car72.ru пользователь с ником Юляша035 написала: «24 апреля в 20:30 мой товарищ, выезжая из колеи задел правым колесом авто решетку ливневой канализации, которая находится посередине полосы движения на этом участке дороги. Эта решетка приподнялась, произошел удар в нижнюю часть кузова часть автомобиля. Удар был очень сильный, сработали две подушки безопасности. Сотрудники ГИБДД вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, мотивируя тем, что водитель не учел дорожных условий и допустил наезд на препятствие.