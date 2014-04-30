На Первомайской яма — нет решетки ливневой канализации

Еще 27 апреля на форуме car72.ru пользователь с ником Юляша035 написала: «24 апреля в 20:30 мой товарищ, выезжая из колеи задел правым колесом авто решетку ливневой канализации, которая находится посередине полосы движения на этом участке дороги. Эта решетка приподнялась, произошел удар в нижнюю часть кузова часть автомобиля. Удар был очень сильный, сработали две подушки безопасности. Сотрудники ГИБДД вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, мотивируя тем, что водитель не учел дорожных условий и допустил наезд на препятствие.
Но самое интересное началось 26 апреля. Примерно часов в 8 вечера, проезжая по этой дороге, мы обнаружили, что решетка на люке ливневой канализации вообще отсутствует, люк открыт и никаких знаков ограничивающих данное препятствие нет. Пока ездили за фотоаппаратом, дорожники уже поставили ограждение».
«Проезжала там днем 24-го, примерно в 13:00, видела 14-я стояла колесом в люке. Так-то жесть, у нее аж задняя часть поднята была. Бампер и днище точно пострадали», — добавляет пользователь Zorina.
Сегодня корреспондент NashGorod.ru тоже чуть не угодил колесом в эту яму. В пробке, когда едешь бампер к бамперу, отсутствие решетки довольно сложно заметить заранее. А пластиковый блок, который, очевидно, и служил ограждением ливневки, стоит в стороне.
Получить комментариев от управы и дорожного департамента о сроках ликвидации опасной ситуации пока не удалось. Автомобилисты, будьте внимательны!
Фото с сайта car72.ru