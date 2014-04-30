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На Пермяковском мосту появились зеркала

30 апреля 2014, 14:44
Совсем недавно на мосту Пермякова появились зеркала для тех, кто поднимается на путепровод. Их установку в ходе онлайн-конференции на сайте Vsluh.ru прокомментировал глава областной ГИБДД Геннадий Лоточкин.
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Тюмень

«Дорожники молодцы, они всегда шли в авангарде. И знаки на желтом фоне, и желтая зебра, и „Пристегнись!“ — это их инициативы. Мы посмотрим, какой эффект будет от этих зеркал. Если он будет положительным, будем применять опыт и на других участках, где есть затруднения с выездом, не хватает обзора водителям. В первую очередь, зеркала направлены на водителей с правым рулем. Они сейчас видят дорогу намного лучше, чем видели раньше. Это не такие уж большие деньги, чтобы обеспечить безопасность», — пояснил он.

#Новости#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
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