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Маршрута № 35 больше не будет

30 апреля 2014, 12:40
В мае тюменцев ждут некоторые изменения в работе общественного транспорта города.
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Тюмень

Так, в связи с отсутствием стабильного пассажиропотока, с 16 мая прекращает движение маршрут № 35 «Автовокзал — а/п Рощино». «На сегодняшний день на маршруте работает один автобус малой вместимости. По данным контрольно-ревизорской службы «Тюменьгортранс"а, он перевозит от двух до девяти человек за один рейс», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Для поездок в аэропорт пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами № 10, 87 и 141.

А с 19 мая в схеме маршрута № 71 изменится конечный остановочный пункт. Автобусы, следующие по маршруту ул. Московская (Дербыши) — Труфаново, будут проезжать вглубь деревни Труфаново, до нового остановочного пункта «ул. Черемуховая». Здесь же разместится площадка для межрейсового отстоя автобусов.

График движения автобусов существенно не изменится. Расписание можно посмотреть в информационной табличке на остановочном пункте, на сайте tgt72.ru или уточнить по номеру телефона 8-800-300-1924.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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