Маршрута № 35 больше не будет

Так, в связи с отсутствием стабильного пассажиропотока, с 16 мая прекращает движение маршрут № 35 «Автовокзал — а/п Рощино». «На сегодняшний день на маршруте работает один автобус малой вместимости. По данным контрольно-ревизорской службы «Тюменьгортранс"а, он перевозит от двух до девяти человек за один рейс», — сообщают в пресс-службе ведомства.