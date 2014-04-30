Куда сходить в Тюмени в выходные: 30 апреля — 4 мая

Первомай
Главное событие 1 мая — митинг-шествие. По главной улице Тюмени пройдут коммунисты, члены профсоюзов и представители компаний, а за ними тронется так называемая Монстрация. Монстрация — это худжественный перфоманс в форме шествия с лозунгами и транспарантами в стиле «Абырвалг!», «Я идиот!», «Не учите меня жить» и т. д. Движение демонстрантов по улице Республики начнется в 11 часов. В 11:45 стартует праздничный митинг у памятника Ленину.
Демонстрация, посвященная Дню весны и труда, изменит маршрут движения общественного транспорта: с 10 до 11:45 он пойдет в объезд по улицам Мельникайте, Таймырская, 50 лет Октября, Осипенко, Комсомольская и Ленина.
1 мая на площади дома культуры «Торфяник» (п. Тарманы, ул. Малышева, 24) с 12 до 13 часов пройдет традиционная концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов. Всех пришедших ждут сюрпризы, игры и подарки.
В первомайской демонстрации примет участие и «Трезвая Тюмень», которая в этот день отпразднует свое 25-летие. После шествия в ДК «Строитель» можно будет познакомиться с деятельностью организации. С 13:00 до 14:00 — официальная часть, с 14:15 до 15:00 — концертная, с 15:00 до 18:00 — чаепитие в неформальной обстановке.
На рок-н-ролльный первомай приглашает клуб Rocketa (Мурманская, 35). Выступят группы Daybreak, Message Goodbye (electronic/alternative), London Boulevard (indie), Rock City (rock), Puzzle Monsters (rap/rock/alternative), The A-Band (heavy metal/Experimental). Начало в 19 часов, билеты — 150/200 рублей.
Концерты
Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева 1 мая выступит в Тюменской филармонии. Программу выступления составят произведения выдающихся композиторов: П. И. Чайковского (Концерт № 1 для фортепиано с оркестром) и М. Равеля («Болеро»).
Панк-группа «Духи цеха» 2 мая выступит на сцене клуба Rocketa (Мурманская, 35). Команда образована в 1992 году. Несмотря на то, что группа из Сибири, она достаточно известна и авторитетна среди поклонников русского панка. На разогреве сыграют ВПЕ, 9 градусOFF, «Разбудите Ленина», Drinking Pumpkins.
Разное
Продемонстрировать любовь и дружелюбие смогут жители нашего города, которые 1 мая примут участие в акции «Мир начинается с любви!». На площади 400-летия Тюмени люди выстроятся в огромное сердце и выпустят воздушные шары. Начало в 13 часов. Организаторы рассчитывают, что в акции поучаствует около тысячи человек.
Разыгрывать билеты на фестиваль хип-хопа и хауса «Танцы улиц» будут 4 мая в 12 часов на промо-мероприятии у «Макдональдса». Чтобы выиграть бесплатный билет на финал или официальную футболку фестиваля, зрителям необходимо будет принять участие в конкурсах от спонсоров и партнеров фестиваля. Розыгрыш завершится массовым хип-хоп танцем party dance, в котором смогут принять участие все желающие.
Открытие «Парусной школы 2014 года» состоится 4 мая, в 16:00 в молодежной кофейне «Friends» (ул. Республики, 14). Всех желающих поднять паруса и впервые почувствовать ветер, ждет озеро Андреевское, где на протяжении летних месяцев можно будет пройти практический курс обучения, помимо этого участников ждет и теоретическая подготовка.
В среду в Тюмени пройдет «Ночь пожирателей рекламы». Вас ждет больше 300 рекламных роликов, каждый из которых по праву можно назвать произведением искусства. Хотите получить картину современного мира, сложенную из мозаики ювелирно отобранных роликов — приходите в Тюменскую филармонию.
3 мая в Тюмени пройдет ралли ретро-мобилей «Олд Моторс». Посмотреть на участников пробега можно будет у «Современника», где в 12:00 начнет свою работу выставка. Вы сможете полюбоваться вживую автолегендами, поговорить с их владельцами. Кроме того, в 13:00 у «Современника» начнется развлекательная программа со зрителями, в которой вы сможете выиграть призы и сувениры от партнеров мероприятия.
Узнать, как сэкономить в путешествии и при этом не потерять в комфорте, вы сможете 30 апреля в time-cafe «5 угол». Здесь в 19:00 стартует travel-квест: ««Алхимия путешествия. 4 рецепта». На примере Испании и Китая сравнят две возможности путешествовать: традиционным способом (через турагенства или с помощью всеми знакомых сайтов) и с помощью туристического сервиса FREE WORLD. Подробности в группе — http://vk.com/event70431701.
Экскурсии
Мастерская путешествий «Рыжий слон» приглашает на экскурсии 2 и 3 мая: в пятницу пройдет театрализованная экскурсия «От Чинги-Туры до Тюмени», на субботу запланирована поездка в Чимеево. Подробности участия в экскурсиях по телефонам: 8(3452)64-01-85, 93-70-88.
Компания Weekend приглашает провести выходной в Тобольске. 4 мая вас ждет погружение в историю Тобольска с опытным и харизматичным гидом в течение всего пути, посещение Абалакского монастыря, обзорная экскурсия по Тобольску, посещение косторезной мастерской. Стоимость — 1700 руб. с человека, детям — скидки. Звоните — 55-16-47.
Жарить шашлыки можно не везде
Многие мечтают в выходные организовать пикник на свежем воздухе: солнце, природа, мясо на углях. Однако придется ограничиться или собственным дачным участком или специально оборудованной площадкой — с сегодняшнего дня посещение лесов региона запрещено для граждан.