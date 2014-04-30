Куда сходить в Тюмени в выходные: 30 апреля — 4 мая

3 мая в Тюмени пройдет ралли ретро-мобилей «Олд Моторс». Посмотреть на участников пробега можно будет у «Современника», где в 12:00 начнет свою работу выставка. Вы сможете полюбоваться вживую автолегендами, поговорить с их владельцами. Кроме того, в 13:00 у «Современника» начнется развлекательная программа со зрителями, в которой вы сможете выиграть призы и сувениры от партнеров мероприятия.