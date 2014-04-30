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Крала у ТюмГУ деньги, выдумывая преподавателей

30 апреля 2014, 15:32
В Тюмени перед судом предстанет бывшая сотрудница вуза, обвиняемая в хищении у государственного университета денежных средств в особо крупном размере.

Следственный отдел по Центральному округу следственного управления СК РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей отдела экономического анализа и финансового контроля Института дистанционного образования ТюмГУ. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2008 по 2013 годы обвиняемая, используя свое служебное положение, обманным путем, владея паспортными данными знакомых ей людей, которые никакого отношения к образовательной деятельности не имели, составляла от их имени фиктивные договоры и акты о якобы предоставленных ими образовательных услугах студентам филиала Тюменского государственного университета, расположенного в городе Сургуте Ханты-Мансийского округа — Югры . Полученные деньги она присваивала себе. О преступной деятельности обвиняемой стало известно в сентябре 2013 года, после ее увольнения из университета.

Таким образом обвиняемая похитила из бюджета Тюменского государственного университета около 2 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе следственного комитета.

#Новости#Следственный комитет#ТюмГУ#Дарья#Происшествия
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