Крала у ТюмГУ деньги, выдумывая преподавателей

По данным следствия, с 2008 по 2013 годы обвиняемая, используя свое служебное положение, обманным путем, владея паспортными данными знакомых ей людей, которые никакого отношения к образовательной деятельности не имели, составляла от их имени фиктивные договоры и акты о якобы предоставленных ими образовательных услугах студентам филиала Тюменского государственного университета, расположенного в городе Сургуте Ханты-Мансийского округа — Югры . Полученные деньги она присваивала себе. О преступной деятельности обвиняемой стало известно в сентябре 2013 года, после ее увольнения из университета.