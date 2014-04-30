Крала у ТюмГУ деньги, выдумывая преподавателей

Следственный отдел по Центральному округу следственного управления СК РФ по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей отдела экономического анализа и финансового контроля Института дистанционного образования ТюмГУ. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2008 по 2013 годы обвиняемая, используя свое служебное положение, обманным путем, владея паспортными данными знакомых ей людей, которые никакого отношения к образовательной деятельности не имели, составляла от их имени фиктивные договоры и акты о якобы предоставленных ими образовательных услугах студентам филиала Тюменского государственного университета, расположенного в городе Сургуте Ханты-Мансийского округа — Югры . Полученные деньги она присваивала себе. О преступной деятельности обвиняемой стало известно в сентябре 2013 года, после ее увольнения из университета.
Таким образом обвиняемая похитила из бюджета Тюменского государственного университета около 2 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс-службе следственного комитета.