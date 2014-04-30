Где поставить памятник Чукмалдину, решат тюменцы

В этом году будет бульвар имени Николая Чукмалдина — зеленую зону, расположенную в границах улиц 30 лет Победы, Пермякова и Николая Фёдорова, — благоустроят. Там, в частности, появится памятник купцу и писателю, в честь которого и назван сквер.