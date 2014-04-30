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Где поставить памятник Чукмалдину, решат тюменцы

30 апреля 2014, 11:57
Тюменцам предлагают проголосовать за место размещения памятника Николаю Чукмалдину на одноименном бульваре.

В этом году будет бульвар имени Николая Чукмалдина — зеленую зону, расположенную в границах улиц 30 лет Победы, Пермякова и Николая Фёдорова, — благоустроят. Там, в частности, появится памятник купцу и писателю, в честь которого и назван сквер.

Управа Восточного административного округа приглашает всех тюменцев к сотрудничеству — до 12 мая на сайте городской администрации можно проголосовать за место размещения памятника. Вариантов два: установить монумент со стороны улицы Николая Фёдорова или в центре бульвара возле фонтана.

Высказать свое мнение об установке памятника тюменцы могут, заполнив форму на сайте горадминистрации или написав в управу ВАО по электронным адресам [email protected], [email protected]

#Новости#Памятники#Сквер им.Чукмалдина#Дарья#Общество
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