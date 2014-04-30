Билеты на «Танцы улиц» разыграют возле «Макдональдса»

В этом году организаторы вновь приглашают иностранных арбитров, что дает право называть проект «Танцы улиц» международным. В Тюмень приедут Kapela (Франция), Kenzo (Нидерланды) и Batalla (Германия). Эти судьи пользуются большой популярностью и уважением в танцевальном сообществе, их приезд в сибирский город уже является событием, сообщает федерация уличного танца M.A.F.I.A.