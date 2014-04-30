Билеты на «Танцы улиц» разыграют возле «Макдональдса»

Розыгрыш бесплатных билетов начнется 4 мая в 12:00 возле тюменского ресторана «Макдональдс», который расположен на Цветном бульваре.
«Танцы улиц» — самое ожидаемое событие в танцевальной жизни города. Фестиваль пройдет 10 и 11 мая. Более 1000 танцоров будут соревноваться в номинациях: «Street show» (командные выступления), hip-hop и house баттл (мастерство импровизации соло-исполнителей). Уже зарегистрировались команды из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Омска, Кургана, Сургута, Тобольска и Тюмени.
В этом году организаторы вновь приглашают иностранных арбитров, что дает право называть проект «Танцы улиц» международным. В Тюмень приедут Kapela (Франция), Kenzo (Нидерланды) и Batalla (Германия). Эти судьи пользуются большой популярностью и уважением в танцевальном сообществе, их приезд в сибирский город уже является событием, сообщает федерация уличного танца M.A.F.I.A.
Чтобы выиграть бесплатный билет на финал или официальную футболку фестиваля, зрителям необходимо будет принять участие в конкурсах от спонсоров и партнеров фестиваля. Розыгрыш завершится массовым хип-хоп танцем party dance, в котором вместе смогут принять участие все желающие.