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Билеты на «Танцы улиц» разыграют возле «Макдональдса»

30 апреля 2014, 09:47
Всероссийский фестиваль хип-хопа и хауса «Танцы улиц» пройдет в Тюмени 10–11 мая. В это воскресенье у тюменцев будет возможность выиграть билеты на это танцевальное событие.
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Тюмень

Розыгрыш бесплатных билетов начнется 4 мая в 12:00 возле тюменского ресторана «Макдональдс», который расположен на Цветном бульваре.

«Танцы улиц» — самое ожидаемое событие в танцевальной жизни города. Фестиваль пройдет 10 и 11 мая. Более 1000 танцоров будут соревноваться в номинациях: «Street show» (командные выступления), hip-hop и house баттл (мастерство импровизации соло-исполнителей). Уже зарегистрировались команды из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Омска, Кургана, Сургута, Тобольска и Тюмени.

В этом году организаторы вновь приглашают иностранных арбитров, что дает право называть проект «Танцы улиц» международным. В Тюмень приедут Kapela (Франция), Kenzo (Нидерланды) и Batalla (Германия). Эти судьи пользуются большой популярностью и уважением в танцевальном сообществе, их приезд в сибирский город уже является событием, сообщает федерация уличного танца M.A.F.I.A.

Чтобы выиграть бесплатный билет на финал или официальную футболку фестиваля, зрителям необходимо будет принять участие в конкурсах от спонсоров и партнеров фестиваля. Розыгрыш завершится массовым хип-хоп танцем party dance, в котором вместе смогут принять участие все желающие.

#Новости#Танцы#Танцы улиц#Тюмень#Ирина#Культура
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