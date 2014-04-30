4 пострадавших школьника выписаны из больницы

Напомним, что автобус ПАЗ с 25-ю школьниками (1–8 классы) направлялся в Червишевское среднеобразовательное учреждение. В попутном для него направлении стоял автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого менял колесо. Водитель школьного автобуса приостановился, чтобы безопасно объехать «семерку», в этот момент в автобус сзади въехал двигавшийся следом грузовик МАЗ.
По уточненным данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, в результате столкновения незначительные травмы получили семь школьников. Ранее озвучивалась информация, что пострадавших ребят пятеро.
На данном участке автодороги сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение автотранспорта. Психологи Главного управления МЧС оказали психологическую помощь детям, доставленным в лечебное учреждение.