4 пострадавших школьника выписаны из больницы

Напомним, что автобус ПАЗ с 25-ю школьниками (1–8 классы) направлялся в Червишевское среднеобразовательное учреждение. В попутном для него направлении стоял автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого менял колесо. Водитель школьного автобуса приостановился, чтобы безопасно объехать «семерку», в этот момент в автобус сзади въехал двигавшийся следом грузовик МАЗ.