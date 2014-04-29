За гибель пассажирки получил 3 года колонии

На 16 километре автодороги Сорокино — Нижнепинигино водитель выехал на полосу встречного движения, столкнулся с километровым знаком «16». Иномарка перевернулась и улетела в левый кювет. В результате происшествия девушек выбросило из автомобиля. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Одна из пассажирок, в возрасте 17 лет, погибла на месте от открытой черепно-мозговой травмы, перелома свода и основания черепа.