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За гибель пассажирки получил 3 года колонии

29 апреля 2014, 13:25
В Сорокинском районе за гибель 17-летней девушки осужден водитель — приговор по уголовному делу в отношении жителя села Нижнепинигино 25-летнего Дениса Рачева был оглашен на днях.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что вечером 8 декабря 2013 года Рачев, будучи лишенный водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля сестры Toyota Corolla и поехал кататься со своим знакомым, а также двумя несовершеннолетними девушками. По версии следствия, в дороге компания распивала алкогольные напитки.

На 16 километре автодороги Сорокино — Нижнепинигино водитель выехал на полосу встречного движения, столкнулся с километровым знаком «16». Иномарка перевернулась и улетела в левый кювет. В результате происшествия девушек выбросило из автомобиля. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. Одна из пассажирок, в возрасте 17 лет, погибла на месте от открытой черепно-мозговой травмы, перелома свода и основания черепа.

Суд назначил Рачеву 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 3 года лишил его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшей 350 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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