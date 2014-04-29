За демонстрацией пойдет Монстрация

Абсурдные лозунги и полная свобода самовыражения в День весны — наряду с традиционными первомайскими шествиями послезавтра по Тюмени пройдет и Монстрация.
Монстрация — это худжественный перфоманс в форме шествия с лозунгами и транспарантами в стиле «Абырвалг!», «Я идиот!», «Не учите меня жить» и т. д. Первая такая акция прошла в Новосибирске десять лет назад, ее идейным вдохновителем был художник Артем Лоскутов.
«Это развлекательная акция. Она активизирует общественность в городе, создает культурный кластер и даёт свободу самовыражения», — рассказывают тюменские организаторы. Ну а для тех, кому хочется «смысла», добавляют: «Это не только и не столько способ продемонстрировать свой творческий потенциал. Это опыт выхода на улицу. А любая практика самовыражения посредством уличных акций, пусть даже в игровой форме, является в наше время безусловно положительным мероприятием».
Тех, кто не хочет Первого мая сидеть дома, но кому почему-то не хочется присоединяться ни к «официальному», ни к коммунистическому шествию, приглашают в 10:30 к тюменскому Технопарку. Старт колонны — в 11 часов. Монстрация пройдет по улицам Тюмени вслед за шествием, которое объединит коммунистов, СИГГ и др.