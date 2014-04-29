За демонстрацией пойдет Монстрация

«Это развлекательная акция. Она активизирует общественность в городе, создает культурный кластер и даёт свободу самовыражения», — рассказывают тюменские организаторы. Ну а для тех, кому хочется «смысла», добавляют: «Это не только и не столько способ продемонстрировать свой творческий потенциал. Это опыт выхода на улицу. А любая практика самовыражения посредством уличных акций, пусть даже в игровой форме, является в наше время безусловно положительным мероприятием».