«ЮТэйр» модифицирует широкофюзеляжные самолеты Boeing 767–200

Модификация самолетов предполагает увеличение вместимости салона до 255 пассажирских кресел (10 — бизнес-класса и 245 — экономического класса). Эта компоновка позволит эффективно использовать данный тип воздушного судна на популярных чартерных дальнемагистральных направлениях и сделать стоимость перевозки более доступной. В настоящий момент эти самолеты эксплуатируются в компоновке 170 кресел (25 — бизнес-класса и 145 — экономического класса) на маршрутах в Китай (о. Хайнань) и на внутрироссийских рейсах с большим пассажиропотоком.