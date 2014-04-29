«ЮТэйр» модифицирует широкофюзеляжные самолеты Boeing 767–200

ОАО «Авиакомпания „ЮТэйр“ и компания Aviation Technical Services (ATS, CША) подписали соглашение, по которому ATS в срок до 1 декабря 2014 года выполнит работы по модификации пассажирских салонов 8 широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Boeing 767–200 „ЮТэйр“.
Модификация самолетов предполагает увеличение вместимости салона до 255 пассажирских кресел (10 — бизнес-класса и 245 — экономического класса). Эта компоновка позволит эффективно использовать данный тип воздушного судна на популярных чартерных дальнемагистральных направлениях и сделать стоимость перевозки более доступной. В настоящий момент эти самолеты эксплуатируются в компоновке 170 кресел (25 — бизнес-класса и 145 — экономического класса) на маршрутах в Китай (о. Хайнань) и на внутрироссийских рейсах с большим пассажиропотоком.
Четыре самолета обновленной модификации должны быть готовы к августу — пиковому по количеству рейсов и пассажиропотоку месяцу сезона летней навигации 2014 года. Работы будут выполняться на новом предприятии по техническому обслуживанию компании ATS в г. Канзас-Сити, штат Миссури, США.
„Для нас проект по реконфигурации самолетов Boeing 767–200 необычайно важен. Это шаг на пути к более эффективному использованию дальнемагистрального флота „ЮТэйр“. Новый продукт расширит наше предложение, прежде всего, на рынке туристических перевозок и сделает их доступнее для пассажиров“, — заявил Олег Семенов, президент „ЮТэйр“ — Пассажирские авиалинии».
«Мы гордимся тем, что нам предоставлена возможность оказывать технические услуги „ЮТэйр“ и надеемся, что нам удастся укрепить наше сотрудничество в дальнейшем, — сообщил Мэтт Йербич, президент ATS. — Это соглашение расширит спектр предоставляемых нами услуг для авиаперевозчиков не только Северной Америки, но и всего мира».
В настоящий момент в парке «ЮТэйр» 5 воздушных судов данного типа, поставка еще трех самолетов ожидается до конца 2014 года.