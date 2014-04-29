В тюменских школах появятся спортивные классы

Начиная с первого сентября нового учебного года пока что в двух тюменских школах — № 57 и № 66 — наберут классы, в которые попадут спортсмены-разрядники по различным видам спорта. Упор в учебном процессе сделают, конечно, на профильные предметы: на физическую культуру и биологию. По окончании школы выпускники получат удостоверения общественных инструкторов, судей по видам спорта. В таких вузах как ТюмГУ, ТюмВИИВ и Западно-Сибирский государственный колледж в перспективе для ребят, обучающихся в специализированных спортивных классах, предусмотрят возможность поступления на целевые бюджетные места. «Работа по проектам, которая сейчас внедряется в городе Тюмени, позволит в будущем модернизировать кадровую структуру отрасли», — подытожила заведующая кафедрой теоретических основ физического воспитания Института физической культуры ТюмГУ, профессор Елена Короткова.
Не обделят вниманием и ребят, которые не мечтают о профессиональном спортивном будущем. Учащимся семи школ города предложат самим решать, каким видом спорта заниматься на физкультуре.
Общеобразовательные учреждения будут тесно взаимодействовать с прилегающими спортивными школами. По мнению директора департамента образования администрации города Тюмени Андрея Степанова, когда ребенок получит возможность из трех-четырех видов спорта выбрать понравившийся, ему будет комфортно на занятиях физкультуры. «Это очень правильное направление! Большая помощь педагогическим коллективам, социальный эффект хороший. Это задействованность всех спортплощадок, которые находятся и в школе, и рядом. В конце концов, приобщение детей к более регулярным занятиям физкультурой и, следовательно, к здоровому образу жизни!»
По словам директора департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Евгения Хромина, будет составляться единое расписание, специалисты учтут особенности материально-технического оснащения школ и учреждений дополнительного образования. «Ни для кого не секрет, что есть такое „условное“ время в работе учреждений, как пересмена детей, когда материально-техническая база не используется вообще или используется частично. Переход на новую форму работы позволит это „мертвое“ время использовать эффективно: школьники будут заниматься на базе наших спортивных учреждений».
Вышеперечисленные нововведения коснутся только старших школьников. Проекты разработаны для учащихся 9 — 11 классов, отмечают в пресс-службе городского многопрофильного центра.