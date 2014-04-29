В тюменских школах появятся спортивные классы

Начиная с первого сентября нового учебного года пока что в двух тюменских школах — № 57 и № 66 — наберут классы, в которые попадут спортсмены-разрядники по различным видам спорта. Упор в учебном процессе сделают, конечно, на профильные предметы: на физическую культуру и биологию. По окончании школы выпускники получат удостоверения общественных инструкторов, судей по видам спорта. В таких вузах как ТюмГУ, ТюмВИИВ и Западно-Сибирский государственный колледж в перспективе для ребят, обучающихся в специализированных спортивных классах, предусмотрят возможность поступления на целевые бюджетные места. «Работа по проектам, которая сейчас внедряется в городе Тюмени, позволит в будущем модернизировать кадровую структуру отрасли», — подытожила заведующая кафедрой теоретических основ физического воспитания Института физической культуры ТюмГУ, профессор Елена Короткова.