В «Солнечном» прошел пасхальный хоровой флешмоб

«Мы хотели поздравить жителей нашего города с самым главным православным праздником — Пасхой и показать, что есть такая православная молодежь, которая не только ходит в храмы на службы, но и которая может радоваться и веселиться в обычном торговом центре» — рассказала о цели акции организатор Анна Дорош.