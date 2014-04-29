В «Солнечном» прошел пасхальный хоровой флешмоб

Инициаторами мероприятия стали представители Православного молодежного культурного центра.
«Мы хотели поздравить жителей нашего города с самым главным православным праздником — Пасхой и показать, что есть такая православная молодежь, которая не только ходит в храмы на службы, но и которая может радоваться и веселиться в обычном торговом центре» — рассказала о цели акции организатор Анна Дорош.
Посетители, услышав православные песнопения, с любопытством останавливались и начинали снимать действо на телефоны, сообщают организаторы флешмоба.
За несколько минут участники флешмоба успели спеть несколько пасхальных стихир и колядку под аккомпанемент балалайки.
«Было немного страшно, но во время выступления страх проходит, — поделилась своими впечатлениями участница акции Соня. — Я просто представила, как было бы приятно мне, находясь в торговом центре, услышать хоровое пение».
В завершении, поприветствовав всех собравшихся: «Христос Воскресе!» участники акции растворились в толпе.
«Добрые и милые люди, мне было приятно их слушать» — прокомментировал случайный прохожий.
Лучшим итогом акции для организаторов стали улыбки посетителей торгового центра, а для прохожих — праздничное настроение.