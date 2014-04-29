В многоэтажке на Энергетиков некачественная вода

Горожанин обратился в ведомство и сообщил о нарушении ООО «УК «Юг» санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению.
Если в доме вода грязная, значит, где-то на ее пути что-то не в порядке. В компании «Тюмень Водоканал» пояснили, что качество воды может измениться не в лучшую сторону уже во внутридомовых сетях, ответственность за которые несут управляющие компании. «И причин здесь может быть множество: проблемы с бойлером, некачественные или просто старые внутридомовые трубы и т.д. Прежде всего, собственникам жилья в таких случаях необходимо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы ее представители выяснили, проблемы с качеством воды в одной квартире, на стояке или во всем доме», — рассуждает руководитель пресс-службы водоснабжающей организации Иван Камельских.
Административное расследование управления Роспотребнадзора подтвердило, что качество воды в девятиэтажке на Энергетиков ухудшается при ее прохождении по внутридомовым инженерным сетям до потребителя коммунальных услуг. Это свидетельствует о ненадлежащем содержании инженерного оборудования и сетей системы водоснабжения.
Управление вынесло постановление, согласно которому Общество было привлечено к ответственности на основании ст. 6.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Управляющая компания попыталась оспорить решение в Арбитражном суде, но суд, рассмотрев заявление ООО «УК «Юг», вынес решение отказать УК в удовлетворении требований, признать постановление управления законным и обоснованным.
Добавим, что на основании акта Роспотребнадзора жильцы могут получить перерасчет за предоставление некачественных коммунальных услуг. Для этого нужно обратиться в свою УК с заявлением о перерасчете.