В многоэтажке на Энергетиков некачественная вода

Если в доме вода грязная, значит, где-то на ее пути что-то не в порядке. В компании «Тюмень Водоканал» пояснили, что качество воды может измениться не в лучшую сторону уже во внутридомовых сетях, ответственность за которые несут управляющие компании. «И причин здесь может быть множество: проблемы с бойлером, некачественные или просто старые внутридомовые трубы и т.д. Прежде всего, собственникам жилья в таких случаях необходимо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы ее представители выяснили, проблемы с качеством воды в одной квартире, на стояке или во всем доме», — рассуждает руководитель пресс-службы водоснабжающей организации Иван Камельских.