Тюменские скалолазы вновь лидеры международных соревнований

В минувшие выходные завершился первый этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость. Соревнования прошли в китайском городе Чунцин. В российской команде выступило пять тюменцев: Станислав Кокорин, Юлия Каплина, Мария Красавина, Алина Гайдамакина и Арсений Шевченко.

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