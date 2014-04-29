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Тюменские скалолазы вновь лидеры международных соревнований

29 апреля 2014, 12:28
В минувшие выходные завершился первый этап Кубка мира по скалолазанию в дисциплине скорость. Соревнования прошли в китайском городе Чунцин. В российской команде выступило пять тюменцев: Станислав Кокорин, Юлия Каплина, Мария Красавина, Алина Гайдамакина и Арсений Шевченко.
Сюжет
Тюмень

Второй год подряд золото из Чунцина увез трехкратный обладатель большого кубка мира Станислав Кокорин. В решающем забеге тюменский спортсмен опередил украинца Данилу Болдырева на 2,39 секунды. Бронзу соревнований завоевал чешский скалолаз Либор Хорза, отметили в ОСДЮСШОР.

В женской группе не было равных тюменским девушкам вице -чемпионке мира-2012 Юлии Каплиной и чемпионке мира-2011 Марии Красавиной. Победителем стала Юлия Каплина, серебряным призером — Мария Красавина, бронзовым — француженка ЖуберАнук.

Напомним, что это уже девятая победа Станислава Кокорина и пятый подиум для Юлии Каплиной в рамках этапов кубка мира.

#Новости#Скалолазание#Тюмень#Таня#Спорт
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