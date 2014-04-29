Сотрудники водоканала придут на дом собирать плату за воду

«Это будут комплексные выезды, в рамках которых жители смогут не только с помощью терминала по банковской карточке оплатить услуги холодного водоснабжения и водоотведения, но и получить консультацию по интересующим их вопросам, — рассказывает директор по сбыту компании „Тюмень Водоканал“ Екатерина Шаркова, — также будет проводиться обследование поливочных площадей, снятие контрольных показаний приборов учёта и опломбировка по ранее поданным заявлениям»
Специалисты предприятия отмечают, что в скором времени подобные рейды будут направлены и на выявление незаконных врезок в частном секторе. Пока же, у тех, кто незаконно пользуется услугами холодного водоснабжения и водоотведения, есть шанс избежать наказания, информирует руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.
«Для этого необходимо обратиться в водоканал для оформления необходимых документов, — поясняет Екатерина Шаркова, — процесс оформления занимает минимум времени. Предварительную консультацию можно получить в информационно-справочной службе нашего предприятия по телефону: 540–940 или на официальном сайте, где есть пошаговое руководство»
3 мая 2014 года — СНТ «Весна»;
8 мая 2014 года — таунхаусы по улицам Барнаульская и Фирменная;
10 мая 2014 года — улица Фирменная, 1-й гостевой переулок, 2-й гостевой переулок, улица Гостевая, улица Весёлая, улица Активистов;
13 мая 2014 года — таунхаусы по улице Зеркальной;
15 мая 2014 года — улица Барнаульская, Летний проезд, улица Белорусская, улица Краснодарская, 17 мая 2014 года — повторный выезд в СНТ «Весна».
Вероятно, позже такие выезды станут постоянными. Специалисты водоканала охватят большинство районов областного центра. Добавим, что у каждого специалиста будет служебное удостоверение установленного образца и доверенность, будьте бдительны!
Напомним, долги физлиц перед водоснабжающей организацией исчисляются в сотнях тысяч. «Тюмень водоканал» старается бороться с этой бедой, организуя рейды по домам неплательщиков и грозя отключением канализации (в Тюмени таких случаев так и не было), а также выселением жильцов. Поездки по частным секторам города — еще один путь получить оплату за воду.