Сотрудники водоканала придут на дом собирать плату за воду

Напомним, долги физлиц перед водоснабжающей организацией исчисляются в сотнях тысяч. «Тюмень водоканал» старается бороться с этой бедой, организуя рейды по домам неплательщиков и грозя отключением канализации (в Тюмени таких случаев так и не было), а также выселением жильцов. Поездки по частным секторам города — еще один путь получить оплату за воду.