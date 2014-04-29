Счет «Победа»: 271 649 рублей для помощи 28 ветеранам

На полученные деньги они смогут приобрести новые стиральные машины, электрические и газовые плиты, телевизоры, холодильники, одежду и обувь, сантехническое оборудование, заменить оконные блоки, возместить затраты на лечение, установить памятники, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.
Кроме того, в марте отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов поздравили ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления 80 человек; с 90-летием — 38 ветеранов; с 95-летием — четыре юбиляра.
Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!
Реквизиты благотворительного счета «Победа»
Банк получателя: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень
ИНН 7707083893
КПП 720202002
Получатель: Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
ИНН 7202065701
КПП 720201001
Расчетный счет № 40703810267100036222
БИК 047102651
корр. счет 30101810800000000651
Назначение платежа: Добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Телефоны для справок: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.