nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Счет «Победа»: 271 649 рублей для помощи 28 ветеранам

29 апреля 2014, 17:54
Нуждающиеся в помощи ветераны получили помощь со счета «Победа». Сегодня в администрации города состоялось очередное заседание комиссии по расходованию средств, поступивших на счет. Было распределено 271 649 рублей для оказания помощи 28 ветеранам.

На полученные деньги они смогут приобрести новые стиральные машины, электрические и газовые плиты, телевизоры, холодильники, одежду и обувь, сантехническое оборудование, заменить оконные блоки, возместить затраты на лечение, установить памятники, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.

Кроме того, в марте отдел по социальной работе администрации города и городской совет ветеранов поздравили ветеранов-юбиляров. С 85-летием получили поздравления 80 человек; с 90-летием — 38 ветеранов; с 95-летием — четыре юбиляра.

Тюменский городской совет ветеранов обращается к коллективам предприятий, учреждений и организаций Тюмени, к профсоюзам, политическим партиям и молодежным организациям перечислить на благотворительный счет «Победа» свой однодневный заработок. В наших с вами силах помочь тем, кому мы обязаны своей жизнью, свободой, сегодняшним благополучием!

Реквизиты благотворительного счета «Победа»

Банк получателя: Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России», г. Тюмень

ИНН 7707083893

КПП 720202002

Получатель: Тюменский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ИНН 7202065701

КПП 720201001

Расчетный счет № 40703810267100036222

БИК 047102651

корр. счет 30101810800000000651

Назначение платежа: Добровольные пожертвования на выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Телефоны для справок: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.

#Новости#Ветераны#Счет Победа#Благотворительность#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25