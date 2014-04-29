«Рубин» уступил в битве за Братину

ХК «Рубин» занял в плей-офф второе место. В споре же российских клубов рубиновцы стали лучшими, завоевав золотые медали чемпионата страны.
О том, как проходил матч, подробно сообщает официальный сайт ХК «Рубин».
По сравнению с предыдущим неудачным для сибиряков матчем в Тюмени (1:3) их наставник Мисхат Фахрутдинов не стал менять защитную линию. В первом звене нападающих на левом краю вместо Алексея Акифьева, переведенного третью тройку, появился Александр Незнамов. Также оказались в заявке на матч центрфорвард Максим Хапов, заменивший Льва Трифонова и нападающий Максим Юшков.
Уже на первых секундах встречи голкиперу «Рубина» Денису Франскевичу пришлось вступить в игру по полной программе. Подгоняемые бушующим морем болельщиков хозяева взяли с места в карьер. На третьей минуте им удалось открыть счет — с передачи Виталия Ааба отличился Сергей Елизаров. Сибиряки могли восстановить статус-кво в первой же ответной атаке, но Дмитрий Алтарев не смог замкнуть пас из-за ворот Незнамова. Затем на «пятачок» хозяев продрался по правому флангу Дмитрий Трусов. Таким образом, рубиновцы дали понять, что сдаваться не собираются. На пятой минуте дальним «выстрелом» заставил ахнуть трибуны защитник тюменцев Владимир Гусев. Вскоре, ликвидировав угрозу своим воротам, рубиновцы провели ещё одну острую атаку, которую мог результативно завершить Андрей Чибисов.
К середине первого периода обозначилось явное территориальное превосходство гостей, что обуславливалось, в том числе и счётом на табло. На 12-й минуте Александр Горшков создал острую ситуацию у ворот соперника и Горячевских с трудом отвел угрозу. Счастливой для «Рубина» оказалась 13-я минута. Незнамов в одиночку проехал за ворота «Сарыарки», набросил шайбу на пятачок и, ударившись о ногу игрока, она залетела в сетку. В характере игры произошло изменение. Тюменцы стали проводить больше позиционных атак, и главным действующим лицом в оставшееся время первого периода был Горячевских. Впрочем, на заключительной минуте хозяева по традиции активизировались, и уже Франскевичу пару раз пришлось спасать свою команду от гола.
Второй период команды начали в более спокойном ключе, нежели первый. Первый острый момент у ворот «Сарыарки» создал на 23-й минуте Акифьев, в одиночку обыгравший трех соперников. Вскоре тюменцы провели неплохую позиционную атаку, но затянули с броском. А затем Горячевских спасла штанга. Хозяева ответили опасным прорывом к воротам Франскевича Роберт Макмиллана. На несколько тревожных для рубиновцев минут игра переместилась в их зону. Охладила ситуацию рекламная пауза.
На экваторе матча мог замкнуть передачу на пятачок Акифьева Александр Горшков. Затем верный шанс упустил Дмитрий Алтарев. Рубиновцы взяли и игру под свой контроль и хозяева с трудом сдерживали их натиск. Однако на 35-й минуте был удален защитник сибиряков Ян Красовский. Две минуты тюменцы отчаянно сражались за каждый сантиметр льда. Однажды на Франскевича «вывалились» два игрока «Сарыарки», но поразить ворота они не смогли. Отбившись, тюменцы провели несколько неплохих силовых атак. На 39-й минуте Франскевич справился с «выстрелом» Кирилла Лебедева. За 17 секунд дол сирены тюменцы пропустили голевую контратаку соперников, которую завершил Владислав Лучкин.
С первых секунд третьего периода гости прибегли к активному прессингу, взяв шайбу под контроль. Блестяще вычерченную трехходовую комбинацию едва не завершил Горшков. Хозяева действовали вторым номером. Однако на 46-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве. Тюменцы вновь выстояли. Более того, в контратаке мог сравнять счёт Денис Ячменев. Затем с метра бросал по воротам «Сарыарки» Максим Юшков. Чем меньше оставалось времени до сирены, тем чаще происходили остановки в игре. Карагандинцы перешли к закрытой тактике. На 59 минуте тюменцы получили шанс сквитать результат в большинстве и сняли вратаря, однако победу хозяева удержали.
Фото Владимира Огнева с официального сайта ХК «Рубин»