«Рубин» уступил в битве за Братину

К середине первого периода обозначилось явное территориальное превосходство гостей, что обуславливалось, в том числе и счётом на табло. На 12-й минуте Александр Горшков создал острую ситуацию у ворот соперника и Горячевских с трудом отвел угрозу. Счастливой для «Рубина» оказалась 13-я минута. Незнамов в одиночку проехал за ворота «Сарыарки», набросил шайбу на пятачок и, ударившись о ногу игрока, она залетела в сетку. В характере игры произошло изменение. Тюменцы стали проводить больше позиционных атак, и главным действующим лицом в оставшееся время первого периода был Горячевских. Впрочем, на заключительной минуте хозяева по традиции активизировались, и уже Франскевичу пару раз пришлось спасать свою команду от гола.