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Праздники: в торговые центры пойдут не только покупатели, но и карманники

29 апреля 2014, 16:30
Длинные выходные по случаю Первомая — время не только для прогулки в парке или поездки на дачу, но и для шопинга. Многие тюменцы устремятся в торговые центры, чтобы купить обновку к лету или загрузить холодильник продуктами на всю неделю. Полиция предупреждает: в праздники могут активизироваться карманники, и магазины — их любимое «рабочее» место.
Сюжет
Полиция

Так, если раньше лидером по числу карманных краж считался общественный транспорт, то теперь кошельки и телефоны чаще воруют именно в торговых центрах. При этом действуют многие современные щипачи виртуозно. Подходит к вам приятный молодой человек, говорит: «Привет, сто лет не виделись». И пока вы соображаете, знаете его или нет, парень заключает вас в объятия и потихоньку вытаскивает из кармана деньги. Есть и другие способы, которыми давно овладели и тюменские карманники.

Впрочем, как утверждает начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков, местных щипачей сотрудники полиции знают, что называется, в лицо и работают с ними адресно. Сложнее с гастролерами. В наш регион приезжают нечистые на руку индивиды из Казахстана, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска и Омска. Порой для совершения карманных краж в Тюмень прибывают целые группы.

«Проблема есть. Эти группы приезжают на короткий период, совершают кражи и уезжают дальше. Не всех успеваем отслеживать. Но стараемся вовремя передавать информацию в другие регионы, чтобы там были начеку», — отметил Геннадий Пеньков.

Он также заметил, что среди карманников встречаются профессионалы, совершающие практически «ювелирные» кражи. Задержать такого преступника дорогого стоит.

Тем не менее, карманную кражу, как и любое другое преступление легче предупредить, и тут сотрудники полиции надеются, прежде всего, на бдительность горожан. Напомним, несколько простых правил, при соблюдении которых у вас будет больше шансов избежать внимания злоумышленников:

— не кладите кошелек в задний карман, также и дамскую сумку держите перед собой;

— не демонстрируйте крупную сумму денег или дорогой телефон;

— не оставляйте имущество в тележке без присмотра;

— конечно, лучше не заходить в супермаркет с крупной суммой наличных денег, однако если такое случилось, не храните все деньги в одном месте, разложите их в карманы, кошелек, отделы в сумке;

— сложно с первого взгляда заметить подозрительных личностей, однако будьте всегда начеку;

— периодически проверяйте наличие имущества.

По данным пресс-службы УМВД по г. Тюмени, всплеск карманных краж произошел перед новогодними праздниками. Поэтому вполне может быть, что щипачи активизируются и в майские выходные. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки преступников.

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