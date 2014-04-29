Праздники: в торговые центры пойдут не только покупатели, но и карманники

Так, если раньше лидером по числу карманных краж считался общественный транспорт, то теперь кошельки и телефоны чаще воруют именно в торговых центрах. При этом действуют многие современные щипачи виртуозно. Подходит к вам приятный молодой человек, говорит: «Привет, сто лет не виделись». И пока вы соображаете, знаете его или нет, парень заключает вас в объятия и потихоньку вытаскивает из кармана деньги. Есть и другие способы, которыми давно овладели и тюменские карманники.