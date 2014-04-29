Отдай нуждающимся на селе одежду, обувь или костыли

«В нашем российском обществе сложилась добрая традиция помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Мы, как учреждение, оказывающее населению социальные услуги, периодически проводим социальные лавки и ярмарки, а в этот раз решили провести масштабную благотворительную акцию „Помочь может каждый“. Ее цель — сбор благотворительной помощи: одежды, обуви, постельного белья, игрушек. Возможно, у кого-то лежат ненужные трости, костыли и инвалидные коляски, их мы тоже будем рады принять», — рассказал об акции директор комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Павел Мадьяров.