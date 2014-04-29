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Отдай нуждающимся на селе одежду, обувь или костыли

29 апреля 2014, 13:16
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» выступила организатором благотворительного сбора помощи нуждающемуся сельскому населению.

Одежду, обувь, постельное белье, игрушки для нуждающегося сельского населения собирает «Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района».

«В нашем российском обществе сложилась добрая традиция помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Мы, как учреждение, оказывающее населению социальные услуги, периодически проводим социальные лавки и ярмарки, а в этот раз решили провести масштабную благотворительную акцию „Помочь может каждый“. Ее цель — сбор благотворительной помощи: одежды, обуви, постельного белья, игрушек. Возможно, у кого-то лежат ненужные трости, костыли и инвалидные коляски, их мы тоже будем рады принять», — рассказал об акции директор комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Павел Мадьяров.

Для тех, кто хочет подарить свои вещи, будет организован транспорт. После сбора вещей АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» планирует организовать их выдачу нуждающимся гражданам.

Организаторы будут благодарны неравнодушным жителям Тюменской области и организациям, которые откликнутся и смогут помочь тем, кому нужна поддержка.

Узнать всю интересующую информацию можно по телефону 764–596.

#Новости#Тюменский район#Благотворительность#Ирина#Общество
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