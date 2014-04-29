nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева — в Тюмени

29 апреля 2014, 17:14
Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева 1 мая выступит в Тюменской филаромнии. Программу выступления составят произведения выдающихся композиторов: П. И. Чайковского (Концерт № 1 для фортепиано с оркестром) и М. Равеля («Болеро»).
Сюжет
Тюмень

Солист — Сенг Чжин Чо (фортепиано), лауреат XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Тюменский концерт — одно из предфестивальных событий XIII Московского пасхального фестиваля, который проходит с 20 апреля по 9 мая.

Впервые маршрут Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева пройдет через всю страну — от Калининграда до Владивостока и преодолеет около 30 000 километров пути!

В Год культуры Московский пасхальный фестиваль своей рекордной географией и исключительно насыщенными программами вновь подтвердит высочайший статус музыкального события мирового масштаба.

К 175-летию со дня рождения великого русского композитора Модеста Мусоргского и в Москве и в российских регионах будет исполнена значительная часть его сочинений. В ряд с ними станут произведения современника Мусоргского — немецкого гения Иоганнеса Брамса. На фестивале прозвучат все его симфонии и все инструментальные концерты.

Посвященный 100-летию со дня начала Первой мировой войны, фестиваль впервые задействует в своих программах коллективы Вооруженных сил Российской Федерации, а часть концертов пройдет в региональных Домах офицеров, воинских частях, концертном зале «Александровский» и Центральном академическом театре Российской Армии.

Неизменными же останутся главные принципы фестиваля: благотворительность, образование, просветительство, патриотизм.

В благотворительной основе XIII Московского Пасхального фестиваля — десятки симфонических, хоровых и камерных концертов в Москве и российских регионах, концерт для ветеранов Великой Отечественной войны на Поклонной горе в День Победы, а также целиком общедоступная звонильная программа. При поддержке друзей и партнеров Московского Пасхального фестиваля и Благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева» будет выкуплена значительная часть билетов на симфонические и хоровые выступления и передана в социальные учреждения. Наряду с этим, часть билетов на концерты симфонической программы в регионах России будет распространяться на безвозмездной основе среди ветеранов, студентов, молодежи, военнослужащих, кадетов, а также социально незащищенных слоев населения, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Стоимость билетов: 1000 — 4500 руб. Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25