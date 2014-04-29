Оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева — в Тюмени

Солист — Сенг Чжин Чо (фортепиано), лауреат XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
Тюменский концерт — одно из предфестивальных событий XIII Московского пасхального фестиваля, который проходит с 20 апреля по 9 мая.
Впервые маршрут Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева пройдет через всю страну — от Калининграда до Владивостока и преодолеет около 30 000 километров пути!
В Год культуры Московский пасхальный фестиваль своей рекордной географией и исключительно насыщенными программами вновь подтвердит высочайший статус музыкального события мирового масштаба.
К 175-летию со дня рождения великого русского композитора Модеста Мусоргского и в Москве и в российских регионах будет исполнена значительная часть его сочинений. В ряд с ними станут произведения современника Мусоргского — немецкого гения Иоганнеса Брамса. На фестивале прозвучат все его симфонии и все инструментальные концерты.
Посвященный 100-летию со дня начала Первой мировой войны, фестиваль впервые задействует в своих программах коллективы Вооруженных сил Российской Федерации, а часть концертов пройдет в региональных Домах офицеров, воинских частях, концертном зале «Александровский» и Центральном академическом театре Российской Армии.
Неизменными же останутся главные принципы фестиваля: благотворительность, образование, просветительство, патриотизм.
В благотворительной основе XIII Московского Пасхального фестиваля — десятки симфонических, хоровых и камерных концертов в Москве и российских регионах, концерт для ветеранов Великой Отечественной войны на Поклонной горе в День Победы, а также целиком общедоступная звонильная программа. При поддержке друзей и партнеров Московского Пасхального фестиваля и Благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева» будет выкуплена значительная часть билетов на симфонические и хоровые выступления и передана в социальные учреждения. Наряду с этим, часть билетов на концерты симфонической программы в регионах России будет распространяться на безвозмездной основе среди ветеранов, студентов, молодежи, военнослужащих, кадетов, а также социально незащищенных слоев населения, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Стоимость билетов: 1000 — 4500 руб. Служба информации и бронирования: 68-77-77.