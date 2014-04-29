Оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева — в Тюмени

В благотворительной основе XIII Московского Пасхального фестиваля — десятки симфонических, хоровых и камерных концертов в Москве и российских регионах, концерт для ветеранов Великой Отечественной войны на Поклонной горе в День Победы, а также целиком общедоступная звонильная программа. При поддержке друзей и партнеров Московского Пасхального фестиваля и Благотворительного фонда «Фонд Валерия Гергиева» будет выкуплена значительная часть билетов на симфонические и хоровые выступления и передана в социальные учреждения. Наряду с этим, часть билетов на концерты симфонической программы в регионах России будет распространяться на безвозмездной основе среди ветеранов, студентов, молодежи, военнослужащих, кадетов, а также социально незащищенных слоев населения, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.