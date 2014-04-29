Немного солнца в сибирской весне

В прошлую пятницу в Тюмени выступала группа «Мгзавреби». Анонсы и рецензии не обманули: «семеро молодых грузинских мужчин» действительно подарили тюменцам вечер, полный тепла.
К началу концерта настроение упало почти до уровня плинтуса: позади рабочая неделя, вокруг надоевшие за будни люди, концерт, маячащий впереди, задерживается, по тюменской традиции, уже почти на час. Но то, что произошло уже через несколько минут, когда на сцену вышли музыканты, иначе как маленьким чудом назвать нельзя.
«Как только они начнут играть и петь, вы сразу поймёте, что вы по ним скучали», — написал про «Мгзавреби» Гришковец, но я бы сказала по-другому: как только они начнут играть, вы поймете, что всегда их слушали. Музыканты привезли в Тюмень альбом «Мгзаврули» — «то, что бывает с собой у путников» и исполняли «песни, которые поют во время путешествия». Может быть, они играли композиции не только с этого альбома, но все равно — казалось, что именно под эту музыку прошли все мои лучшие летние дни. Перед глазами проплывали, как кадры из меланхоличного солнечного роуд-муви, осколки прошлых путешествий: дороги на юг, дороги на восток, поношенные сандалии, пыльные обочины, теплый ветер, голубое небо. Оставалось прикрыть глаза, улыбаться и думать, как удачно вермут в бокале добавляет в эту композицию нотки полыни.
Разулыбалась не только я — все встретили группу необычно тепло. Казалось что покупавшие билеты в партер проходили обязательную проверку на оптимизм. Обаятельный фронтмен Гиги Дедаламазишвили общался с залом — и зал откликался живо. Уже после первой-второй песни нам предложили поиграть в «девочки поют одну партию, мальчики другую…» — рискованный шаг в самом начале концерта! — но мы поддержали и подпевали радостно. Гиги представлял музыкантов, пританцовывал, рассказывал что-то о композициях и инструментах, благодарил пришедших, спрашивал, можно ли спеть тут или другую песню. Он сказал много теплых слов в адрес организатора концерта Натальи Литвиновой, и зал разразился многократным «Спасибо!».
«Я не знал, чего ожидать от концерта, и то, что сейчас происходит, — лучшее, что можно придумать», — несколько раз признавался Гиги. Сложно было не согласиться.
Потом концерт закончился и музыканты уехали в метель, которую природа, словно желая показать гостям с юга Сибирь во всей красе, включила накануне. Настроение было уже окончательно исправлено, и даже то, что службы такси отказывались работать и было совершенно непонятно, как уезжать домой, не могло его испортить. Ну а рождественский снегопад объяснялся просто: все тепло, которое есть в городе, сконцентрировалось в этот вечер в клубе «Горький».
Л.Ф.
Фото — Вадим Рейман.