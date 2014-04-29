Немного солнца в сибирской весне

«Как только они начнут играть и петь, вы сразу поймёте, что вы по ним скучали», — написал про «Мгзавреби» Гришковец, но я бы сказала по-другому: как только они начнут играть, вы поймете, что всегда их слушали. Музыканты привезли в Тюмень альбом «Мгзаврули» — «то, что бывает с собой у путников» и исполняли «песни, которые поют во время путешествия». Может быть, они играли композиции не только с этого альбома, но все равно — казалось, что именно под эту музыку прошли все мои лучшие летние дни. Перед глазами проплывали, как кадры из меланхоличного солнечного роуд-муви, осколки прошлых путешествий: дороги на юг, дороги на восток, поношенные сандалии, пыльные обочины, теплый ветер, голубое небо. Оставалось прикрыть глаза, улыбаться и думать, как удачно вермут в бокале добавляет в эту композицию нотки полыни.