Не справился с управлением и въехал в ограждение

Вечером, в половине одиннадцатого, на 36 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск автомобиль «ГАЗель» сбил пешехода. По предварительным данным, 38-летняя жительница поселка Винзили находилась на проезжей части без цели ее перехода. Водитель автомобиля попытался избежать аварии, но полностью сделать это ему не удалось. Женщина получила перелом голеностопного сустава и сотрясение мозга. Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии, вызванном, скорее всего, алкогольным опьянением.