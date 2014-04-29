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Не справился с управлением и въехал в ограждение

29 апреля 2014, 11:40
Один человек погиб и пять получили травмы в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки.
Сюжет
Тюмень

Так, около десяти часов утра на 118 километре автодороги Аромашево — Вагай в Вагайском районе столкнулись автомобили «Нива» и Toyota. По предварительным данным, 66-летний водитель отечественного внедорожника нарушил правила проезда перекрестка, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В результате происшествия пожилой мужчина погиб. Водитель иномарки не пострадал.

Около четырех утра на улице Ветеранов Труда областного центра столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia. Причиной происшествия, по предварительным данным, послужило нарушение очередности проезда перекрестка водителем Mitsubishi. В результате происшествия 45-летний водитель «Нексии» получил перелом предплечья, а его 23-летний пассажир — ушибы.

Нетрезвый 48-летний водитель «Лады» 15-й модели не справился с управлением на улице Федюнинского, в результате чего автомобиль въехал в бетонное разделительное ограждение. Авария произошла около половины восьмого вечера. В результате происшествия водитель получил травмы лица и грудной клетки.

В четыре часа дня на 57 километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда съехал в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2114. Причиной происшествия, по предварительным данным, послужило превышение водителем безопасной скорости движения. В результате происшествия пострадал 46-летний пассажир автомобиля. У мужчины перелом шеи.

Вечером, в половине одиннадцатого, на 36 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск автомобиль «ГАЗель» сбил пешехода. По предварительным данным, 38-летняя жительница поселка Винзили находилась на проезжей части без цели ее перехода. Водитель автомобиля попытался избежать аварии, но полностью сделать это ему не удалось. Женщина получила перелом голеностопного сустава и сотрясение мозга. Пострадавшая находилась в неадекватном состоянии, вызванном, скорее всего, алкогольным опьянением.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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