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На Пермякова «тридцатка» въехала в другой автобус

29 апреля 2014, 11:21
Во вторник, 29 апреля, около восьми часов утра на улице Пермякова в Тюмени, на остановке «3-й микрорайон» столкнулись два автобуса.
Сюжет
Тюмень

«Там реальный гололед. Я был пассажиром, вышел — скользко. Там еще не было никого, люди только зашли, и наш автобус въехал в другой, а скорость перед остановкой была где-то 15 км/ч. Песком могли бы посыпать или лед сколоть в кармане», — сообщил тюменец Алексей, пассажир автобуса № 30.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что в аварии никто не пострадал, на место ДТП даже не вызывался наряд.

Напомним, что вчера утром в аварию также попал микроавтобус № 57. Он столкнулся с ВАЗ-2112 в районе перекрестка улиц Широтной и Мельникайте, автомобили полностью перекрыли проезд к объездной. В этой аварии тоже обошлось без пострадавших.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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