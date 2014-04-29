На Пермякова «тридцатка» въехала в другой автобус

«Там реальный гололед. Я был пассажиром, вышел — скользко. Там еще не было никого, люди только зашли, и наш автобус въехал в другой, а скорость перед остановкой была где-то 15 км/ч. Песком могли бы посыпать или лед сколоть в кармане», — сообщил тюменец Алексей, пассажир автобуса № 30.
В пресс-службе ГИБДД отметили, что в аварии никто не пострадал, на место ДТП даже не вызывался наряд.
Напомним, что вчера утром в аварию также попал микроавтобус № 57. Он столкнулся с ВАЗ-2112 в районе перекрестка улиц Широтной и Мельникайте, автомобили полностью перекрыли проезд к объездной. В этой аварии тоже обошлось без пострадавших.