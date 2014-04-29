ГИБДД будет регулировать движение у тюменских кладбищ

Несмотря на затяжную весну, ажиотаж и проблемы, связанные с движением транспорта, традиционно ожидаются в родительский день, отмечают в пресс-службе ГИБДД. Особую настороженность госавтоинспекторов вызывает Червишевский некрополь.
Восемь нарядов спецбатальона ДПС будут обеспечивать безопасность движения и беспрепятственный проезд автотранспорта у городских кладбищ «Червишевское — 1» и «Червишевское — 2». Движение транспорта при этом будет осуществляться по односторонней схеме: заезжать автомобили будут через центральный въезд с федеральной автодороги, а выезжать по другому пути — за кладбищем «Мемориал», у АЗС.
Еще 20 нарядов полка ДПС обеспечат безопасность движения у других кладбищ Тюмени и Тюменского района. Во избежание проблемных ситуаций, ГИБДД просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям инспекторов дорожно-патрульной службы.