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ГИБДД будет регулировать движение у тюменских кладбищ

29 апреля 2014, 08:55
Госавтоинспекция организует движение транспорта у тюменских кладбищ в Родительский день.
Сюжет
Тюмень

Несмотря на затяжную весну, ажиотаж и проблемы, связанные с движением транспорта, традиционно ожидаются в родительский день, отмечают в пресс-службе ГИБДД. Особую настороженность госавтоинспекторов вызывает Червишевский некрополь.

Восемь нарядов спецбатальона ДПС будут обеспечивать безопасность движения и беспрепятственный проезд автотранспорта у городских кладбищ «Червишевское — 1» и «Червишевское — 2». Движение транспорта при этом будет осуществляться по односторонней схеме: заезжать автомобили будут через центральный въезд с федеральной автодороги, а выезжать по другому пути — за кладбищем «Мемориал», у АЗС.

Еще 20 нарядов полка ДПС обеспечат безопасность движения у других кладбищ Тюмени и Тюменского района. Во избежание проблемных ситуаций, ГИБДД просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям инспекторов дорожно-патрульной службы.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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