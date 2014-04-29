ГИБДД будет регулировать движение у тюменских кладбищ

Восемь нарядов спецбатальона ДПС будут обеспечивать безопасность движения и беспрепятственный проезд автотранспорта у городских кладбищ «Червишевское — 1» и «Червишевское — 2». Движение транспорта при этом будет осуществляться по односторонней схеме: заезжать автомобили будут через центральный въезд с федеральной автодороги, а выезжать по другому пути — за кладбищем «Мемориал», у АЗС.