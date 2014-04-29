Дым на Флотской: в пятиэтажке загорелся балкон

Фотографии и видео с места происшествия выложили в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы. Один из свидетелей пожара написал, что возгорание началось с балкона. «Слава Богу, мальчишка на улице оказался, а мама в магазине. Парнишку жалко, напугался», — отмечает тюменец.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 16.16, и в считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Спустя десять минут пожар был ликвидирован. Всего на тушение выезжали пять единиц техники и 13 сотрудников МЧС.
Пожар обошелся без жертв и пострадавших, не потребовалась даже эвакуация жильцов квартиры. По данным МЧС, само жилище практически не пострадало, выгорел только балкон. Причины возгорания выясняют дознаватели.