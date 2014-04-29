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Дым на Флотской: в пятиэтажке загорелся балкон

29 апреля 2014, 17:09
Пожар произошел днем сегодня, 29 апреля, в пятиэтажном кирпичном доме на улице Флотской в Тюмени. Горел балкон в одной из квартир. Задымление было довольно-таки сильным, и сотрудники МЧС готовы были провести эвакуацию жителей, но она не потребовалась. Жертв и пострадавших нет.
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Тюмень

Фотографии и видео с места происшествия выложили в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы. Один из свидетелей пожара написал, что возгорание началось с балкона. «Слава Богу, мальчишка на улице оказался, а мама в магазине. Парнишку жалко, напугался», — отмечает тюменец.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 16.16, и в считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Спустя десять минут пожар был ликвидирован. Всего на тушение выезжали пять единиц техники и 13 сотрудников МЧС.

Пожар обошелся без жертв и пострадавших, не потребовалась даже эвакуация жильцов квартиры. По данным МЧС, само жилище практически не пострадало, выгорел только балкон. Причины возгорания выясняют дознаватели.

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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