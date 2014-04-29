Дым на Флотской: в пятиэтажке загорелся балкон

Пожар произошел днем сегодня, 29 апреля, в пятиэтажном кирпичном доме на улице Флотской в Тюмени. Горел балкон в одной из квартир. Задымление было довольно-таки сильным, и сотрудники МЧС готовы были провести эвакуацию жителей, но она не потребовалась. Жертв и пострадавших нет.

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