ДТП на трассе: пострадало 5 школьников

Как уточняют в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в 13:40 на 166 километре трассы. Автобус ПАЗ развозил школьников из Червишевской школы и двигался в направлении деревни Леваши. В попутном для автобуса направлении остановился автомобиль «Жигули» седьмой модели, водитель которого менял колесо. Водитель школьного автобуса приостановился, чтобы безопасно объехать автомобиль, в этот момент в автобус сзади въехал двигавшийся следом грузовой автомобиль МАЗ.
В момент аварии в салоне автобуса находились 25 школьников, они ехали на занятия второй смены в Червишевскую школу. По предварительным данным, пять детей получили ушибы и порезы от разбитых стекол. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, это помогло избежать тяжелых повреждений. Школьный автобус соответствует всем нормативным требованиям, у водителя имеются все необходимые документы и отметки. Семь детей доставлены в больницу города Тюмени для оказания медицинской помощи и уточнения диагноза.
Водители проезжающих автомобилей и инспекторы ДПС помогли детям, не получившим повреждений, перебраться в другой школьный автобус, они уже вывезены с места происшествия. Патрульные наряды ДПС сопроводили автомобили скорой помощи для скорейшей доставки детей в больницу. По маршруту движения скорой помощи оперативно выставлялись посты ГИБДД для предоставления преимущества в движении.
Шесть нарядов дорожно-патрульной службы работают в настоящий момент на месте ДТП. На трассе образовался затор. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение и пропускают транспорт в обоих направлениях по одной полосе.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области