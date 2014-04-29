ДТП на трассе: пострадало 5 школьников

В момент аварии в салоне автобуса находились 25 школьников, они ехали на занятия второй смены в Червишевскую школу. По предварительным данным, пять детей получили ушибы и порезы от разбитых стекол. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, это помогло избежать тяжелых повреждений. Школьный автобус соответствует всем нормативным требованиям, у водителя имеются все необходимые документы и отметки. Семь детей доставлены в больницу города Тюмени для оказания медицинской помощи и уточнения диагноза.