Автомобили Volvo останавливаются сами

Корреспондент NashGorod.ru на кроссовере V40 Cross Country попытался протаранить специально установленное препятствие, однако автомобиль каждый раз как вкопанный вставал перед подушкой. Правда ненадолго, буквально на пару секунд, давая водителю заметить причину остановки и самостоятельно нажать на педаль тормоза.
Система City Safety идеально подходит для городских пробок. Производители считают, что большинство аварий происходит на маленьких скоростях. «Это потеря лишних денег, лишнего времени. Поэтому в Volvo решили не снижать последствия от ДТП, а вообще попытаться его не допустить», — рассказал директор автосалона Андрей Еловенко.
Оптический радар под лобовым стеклом следит за ситуацией впереди и предупреждает водителя на скорости до 50 км/ч о возможном столкновении. Если обстоятельства требуют немедленного реагирования, система сама нажмет на тормоз. City Safety входит в стандартное оборудование моделей S60, S80, XC70, XC60, V40 Cross Country.
Кроме того, дилеры бренда похвастались встроенной системой помощи Volvo On Call, благодаря которой, используя мобильное приложение, можно всегда поддерживать контакт с автомобилем. В любом месте можно проверить уровень топлива, прогреть салон или узнать, заблокированы или раскрыты дверные замки. Кроме этого звонок в call-центр решит проблему помощи на дороге в экстренных ситуациях. Если в машине срабатывают подушки безопасности, специалист call-центра дозванивается водителю сам и уточняет, есть ли в аварии пострадавшие, нужно ли вызывать скорую и спасателей.