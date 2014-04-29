Автомобили Volvo останавливаются сами

Кроме того, дилеры бренда похвастались встроенной системой помощи Volvo On Call, благодаря которой, используя мобильное приложение, можно всегда поддерживать контакт с автомобилем. В любом месте можно проверить уровень топлива, прогреть салон или узнать, заблокированы или раскрыты дверные замки. Кроме этого звонок в call-центр решит проблему помощи на дороге в экстренных ситуациях. Если в машине срабатывают подушки безопасности, специалист call-центра дозванивается водителю сам и уточняет, есть ли в аварии пострадавшие, нужно ли вызывать скорую и спасателей.