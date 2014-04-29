Акция от Komandor: 1+1= минус 40%

Komandor приглашает воспользоваться уникальным предложением: купить шкаф-купе выгодно и получить скидку 40% и подарок. Акция действует в с 1 по 25 мая.
При заказе одного шкафа-купе действует скидка 15%!
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«Мы не производим одинаковые шкафы-купе. Каждый шкаф-купе — индивидуальность!», — говорят в компании.
Настоящий шкаф-купе «Командор» — это гарантия безопасности, надежности, экологичности и защита от подделок (подтверждено сертификатами на материалы и наличием голограммы на изделии).
Почему Komandor?!
Безопасность. Запатентованный ролик Komandor благодаря специальным зацепам, обеспечивает надежную защиту дверей от выпадения. А ваша мебель безопасна?
Экологичность. Komandor предлагает ЛДСП «Эггер» (Австрия), отличающееся от всех других ЛДСП гипоаллергенностью и износоустойчивостью. Экологически чистая мебель — здоровая семья!
Функциональность. Komandor — это максимальное использование пространства шкафа-купе для хранения вещей. Наша мебель — продолжение интерьера Вашего жилища. Порядок в дом приходит с Komandor!
Защита от подделок. Наличие голограммы гарантирует, что изделие изготовлено на фирменном производстве Komandor с использованием оригинальных комплектующих и является подлинным. Остерегайтесь поделок!
Гарантия. Только фирменные салоны Komandor предоставляют гарантию на свои системы-купе — 30 лет! Надежно и надолго!
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