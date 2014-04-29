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Акция от Komandor: 1+1= минус 40%

29 апреля 2014, 09:36
Komandor приглашает воспользоваться уникальным предложением: купить шкаф-купе выгодно и получить скидку 40% и подарок. Акция действует в с 1 по 25 мая.
Сюжет
Тюмень

Komandor приглашает воспользоваться уникальным предложением: купить шкаф-купе выгодно и получить скидку 40% и подарок. Акция действует в с 1 по 25 мая.

При заказе одного шкафа-купе действует скидка 15%!

Покупайте шкафы-купе, гардеробные, прихожие и другую мебель от производителя по выгодным ценам и индивидуальным размерам/

«Мы не производим одинаковые шкафы-купе. Каждый шкаф-купе — индивидуальность!», — говорят в компании.

Настоящий шкаф-купе «Командор» — это гарантия безопасности, надежности, экологичности и защита от подделок (подтверждено сертификатами на материалы и наличием голограммы на изделии).

Почему Komandor?!

Безопасность. Запатентованный ролик Komandor благодаря специальным зацепам, обеспечивает надежную защиту дверей от выпадения. А ваша мебель безопасна?

Экологичность. Komandor предлагает ЛДСП «Эггер» (Австрия), отличающееся от всех других ЛДСП гипоаллергенностью и износоустойчивостью. Экологически чистая мебель — здоровая семья!

Функциональность. Komandor — это максимальное использование пространства шкафа-купе для хранения вещей. Наша мебель — продолжение интерьера Вашего жилища. Порядок в дом приходит с Komandor!

Защита от подделок. Наличие голограммы гарантирует, что изделие изготовлено на фирменном производстве Komandor с использованием оригинальных комплектующих и является подлинным. Остерегайтесь поделок!

Гарантия. Только фирменные салоны Komandor предоставляют гарантию на свои системы-купе — 30 лет! Надежно и надолго!

Порадуйте себя и своих близких, используйте уникальную возможность заказать мебель по выгодным ценам!

Узнайте сейчас условия акции у менеджеров в фирменных салонах Komandor.

Позвоните прямо сейчас по телефону инфо-линии 500–113 и обратитесь в адрес фирменного салона в г. Тюмени:

1. Выберите для себя удобный салон Komandor

2. Позвоните менеджеру этого салона и узнайте подробности акции! Спешите! Срок акции ограничен!

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