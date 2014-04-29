9 мая тюменцы увидят трюки на мотоциклах

«Мы ждали этого события очень долго — в этом сезоне нас ждет наш собственный чемпионат. Все это благодаря усилиям команд из городов Урало-Приволжского округа, а именно из Тюмени, Перми, Уфы и Екатеринбурга. Порядок городов не случайный, именно в таком порядке пройдут этапы чемпионата», — сообщают организаторы.