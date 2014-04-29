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850 тысяч жителей Западной Сибири получают зарплату на карты Сбербанка

29 апреля 2014, 14:44
За последние два года количество зарплатных карт, выданных Западно-Сибирским банком Сбербанка России, выросло в два раза. Сегодня зарплату через Сбербанк получают более 850 тысяч человек, т. е. каждый третий работающий житель Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
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Тюмень

Клиентов привлекает разветвленная сеть офисов и устройств самообслуживания, широкая линейка карт, выгодные предложения по банковским продуктам и новые технологичные сервисы. Например, владельцы зарплатных карт Сбербанка могут оформить кредитные карты Gold на льготных условиях, получить кредит под сниженную процентную ставку (на 1–1,5%), предоставив минимальный пакет документов.

Используя систему интернет-банкинга и SMS-информирования, можно дистанционно в любое время совершать большое количество банковских операций, вся информация будет приходить на мобильный телефон. Также в Сбербанке действует система автоплатежей, позволяющая автоматически и своевременно оплачивать мобильную связь, жилищные услуги, штрафы ГИБДД, детские сады и др. Этими сервисами пользуются уже более 240 тысяч клиентов.

Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», стартовавшая в 2011 году, позволяет накапливать бонусы «СПАСИБО» при оплате товаров и услуг по карте Сбербанка, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки в магазинах-партнерах банка. Сегодня число пользователей этой программы превышает 3 млн человек.

«Наши ключевые преимущества — высокая надежность, технологичность и клиентоориентированность. Мы выстраиваем прочные доверительные отношения с клиентами, за каждой организацией закрепляем персонального менеджера. Это гарантирует его сотрудникам комфортное и оперативное обслуживание. Клиенты получают консультации и оформляют заявки на кредиты и карты прямо на рабочем месте, не нужно тратить время на визит в банк», — подчеркнул директор управления прямых продаж Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Попов.

#Новости#Сбербанк#Тюмень#Таня#Экономика
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