850 тысяч жителей Западной Сибири получают зарплату на карты Сбербанка

Клиентов привлекает разветвленная сеть офисов и устройств самообслуживания, широкая линейка карт, выгодные предложения по банковским продуктам и новые технологичные сервисы. Например, владельцы зарплатных карт Сбербанка могут оформить кредитные карты Gold на льготных условиях, получить кредит под сниженную процентную ставку (на 1–1,5%), предоставив минимальный пакет документов.
Используя систему интернет-банкинга и SMS-информирования, можно дистанционно в любое время совершать большое количество банковских операций, вся информация будет приходить на мобильный телефон. Также в Сбербанке действует система автоплатежей, позволяющая автоматически и своевременно оплачивать мобильную связь, жилищные услуги, штрафы ГИБДД, детские сады и др. Этими сервисами пользуются уже более 240 тысяч клиентов.
Федеральная бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», стартовавшая в 2011 году, позволяет накапливать бонусы «СПАСИБО» при оплате товаров и услуг по карте Сбербанка, которыми в дальнейшем можно оплачивать покупки в магазинах-партнерах банка. Сегодня число пользователей этой программы превышает 3 млн человек.
«Наши ключевые преимущества — высокая надежность, технологичность и клиентоориентированность. Мы выстраиваем прочные доверительные отношения с клиентами, за каждой организацией закрепляем персонального менеджера. Это гарантирует его сотрудникам комфортное и оперативное обслуживание. Клиенты получают консультации и оформляют заявки на кредиты и карты прямо на рабочем месте, не нужно тратить время на визит в банк», — подчеркнул директор управления прямых продаж Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Попов.