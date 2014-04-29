850 тысяч жителей Западной Сибири получают зарплату на карты Сбербанка

За последние два года количество зарплатных карт, выданных Западно-Сибирским банком Сбербанка России, выросло в два раза. Сегодня зарплату через Сбербанк получают более 850 тысяч человек, т. е. каждый третий работающий житель Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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