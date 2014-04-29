5, 7 и 9 мая автобусы пойдут в объезд центральных улиц

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», с 8:00 до 12:00 для прохождения парада Победы будет перекрыто движение в границах улиц Мельникайте, Таймырской, Малыгина, Герцена, Челюскинцев, Советской, Максима Горького, Фабричной, Холодильной и Котовского. В это время городской транспорт будет двигаться по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Таймырской, Герцена, Первомайской и Товарному шоссе с остановками на всех действующих остановочных пунктах.
С 12:30 до 15:00 на период проведения открытой городской велогонки и легкоатлетической эстафеты для автомобильного транспорта будет закрыт участок в границах улиц Орджоникидзе, Республики, Ямской, Казанской, Луначарского и Ленина. Городской транспорт будет объезжать зону перекрытия по улицам Профсоюзной, 50 лет Октября, Герцена, Первомайской, Товарному шоссе. Для движения через район Дома обороны будут использоваться улицы Ямская, Полевая, Садовая и Свободы.
Кроме того, 5 и 7 мая с 17:00 до 22:00 для проведения репетиций парада Победы будет перекрыт участок улицы Республики от Челюскинцев до Орджоникидзе в Тюмени.
На это время для маршрутов общественного транспорта организован объезд по улицам Профсоюзной, Орджоникидзе, Герцена и Челюскинцев с остановками на всех действующих остановочных пунктах.
МКУ «Тюменьгортранс» просит пассажиров планировать свои поездки заранее и уточнять время прибытия автобусов по номеру телефона информационно-диспетчерской службы 8-800-300-1924. Звонок бесплатный.