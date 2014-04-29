5, 7 и 9 мая автобусы пойдут в объезд центральных улиц

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», с 8:00 до 12:00 для прохождения парада Победы будет перекрыто движение в границах улиц Мельникайте, Таймырской, Малыгина, Герцена, Челюскинцев, Советской, Максима Горького, Фабричной, Холодильной и Котовского. В это время городской транспорт будет двигаться по улицам Мельникайте, 50 лет Октября, Таймырской, Герцена, Первомайской и Товарному шоссе с остановками на всех действующих остановочных пунктах.