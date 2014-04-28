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Заложников снежного плена отпаивали чаем и доставали из кюветов

28 апреля 2014, 11:07
Сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области в течение нескольких дней, пока на территории региона господствовала совсем не апрельская, снежная погода, оказывали помощь населению.
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Тюмень

В частности, большая работа была проведена на федеральных автотрассах области, сообщает пресс-служба ведомства.

На автодороге Тюмень — Екатеринбург оперативной группой ГУ МЧС осуществлялся контроль и мониторинг обстановки. Сотрудниками Главного Управления было организовано взаимодействие с органами территориальной подсистемы РСЧС, со службами энергетики Тюменской области, с аварийно-восстановительными командами электросетей, теплохозяйств и дорожных служб.

Через средства массовой информации, терминальные комплексы ОКСИОН в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, и посредством УКВ связи с дальнобойщиками было проведено информирование населения об складывающейся обстановке. Для водителей и пассажиров, ожидающих уборки снега на трассе Тюмень — Екатеринбург, были развернуты пункты обогрева и организовано горячее питание.

Помимо этой глобальной работы, пожарные и спасатели подразделений МЧС области продолжали оказывать помощь автомобилистам, ставшим заложниками снежного плена.

В субботу, в полночь, в районе дороги Боровский — Богандинский, сотрудники ПЧ № 153 произвели буксировку автомобиля Lada Priora при помощи троса. Через полчаса, в Нижней Тавде пожарные ПЧ № 138 помогли водителю отбуксировать автомобиль Ford Tranzit.

В седьмом часу утра, в субботу, на 297 километре дороги Екатеринбург — Тюмень, успенские огнеборцы произвели буксировку автомобиля МАЗ при помощи троса. Вечером, в этот же день, на 25 километре трассы Екатеринбург — Тюмень, сотрудники отдельного поста пожарной охраны поселка Московский произвели буксировку автобуса Mercedes.

Всего, за двое снежных суток, подразделения «Службы 01» вытащили из кюветов или отбуксировали более 20 единиц автомобильного транспорта: легковушек, автобусов, грузовиков.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Тюменской области

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