Заложников снежного плена отпаивали чаем и доставали из кюветов

Через средства массовой информации, терминальные комплексы ОКСИОН в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, и посредством УКВ связи с дальнобойщиками было проведено информирование населения об складывающейся обстановке. Для водителей и пассажиров, ожидающих уборки снега на трассе Тюмень — Екатеринбург, были развернуты пункты обогрева и организовано горячее питание.