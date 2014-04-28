Водителю, сбившему на Ватутина девочку, грозит срок до 5 лет

По версии следствия, 15 ноября 2013 года около 11 часов Рыбенок, управляя автомобилем UAZ Patriot, нарушил правила дорожного движения и на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 30 по улице Ватутина сбил девочку. Четвероклассница Кристина возвращалась домой из музыкальной школы. Девочка получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу. Врачи провели полный объем неотложных мероприятий, но спасти девочку не удалось, она скончалась через две недели — 26 ноября, напоминают в пресс-службе областной прокуратуры. 12 декабря на месте трагедии появился светофор с кнопкой.