Водителю, сбившему на Ватутина девочку, грозит срок до 5 лет

Прокуратура города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 74-летнего водителя, сбившего насмерть на улице Ватутина 10-летнюю девочку.
Михаил Рыбенок обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека).
По версии следствия, 15 ноября 2013 года около 11 часов Рыбенок, управляя автомобилем UAZ Patriot, нарушил правила дорожного движения и на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 30 по улице Ватутина сбил девочку. Четвероклассница Кристина возвращалась домой из музыкальной школы. Девочка получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу. Врачи провели полный объем неотложных мероприятий, но спасти девочку не удалось, она скончалась через две недели — 26 ноября, напоминают в пресс-службе областной прокуратуры. 12 декабря на месте трагедии появился светофор с кнопкой.
По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Добавим, что санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок на 5 лет и лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.