Водитель KIA выехал на встречку, он же и пострадал

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, автомобили KIA Cerato и Honda Accord столкнулись на 293 километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в семь утра в субботу. Авария произошла во время сильного снегопада и метели. Автомобиль KIA в таких условиях выехал на полосу встречного движения. Его 29-летний водитель получил травмы плеча, колена и кисти руки.