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Водитель KIA выехал на встречку, он же и пострадал

28 апреля 2014, 11:27
Четыре человека получили травмы в трех дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие выходные.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, автомобили KIA Cerato и Honda Accord столкнулись на 293 километре федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень в семь утра в субботу. Авария произошла во время сильного снегопада и метели. Автомобиль KIA в таких условиях выехал на полосу встречного движения. Его 29-летний водитель получил травмы плеча, колена и кисти руки.

Citroen и УАЗ столкнулись около половины пятого часа вечера в воскресенье на 34 километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Водитель иномарки попытался обогнать попутный автобус, следствием чего стало столкновение с ульяновским внедорожником. По предварительным данным, 31-летний водитель Citroen мог находиться в состоянии опьянения. В результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. У 55-летнего водителя УАЗа гематома лба.

Около шести вечера на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской областного центра столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai Solaris. По предварительным данным, водитель «Нексии» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Ушиб грудной клетки и плеча получила в результате аварии 29-летняя женщина, управлявшая «Солярисом».

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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