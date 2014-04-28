В День весны и труда автобусы пойдут в объезд Республики

Движение транспорта на участке улицы Республики от Мельникайте до Водопроводной будет перекрыто с 10:00 до 11:45, рассказывают в пресс-службе «Тюменьгортранса». На это время изменятся схемы движения маршрутов, проходящих этот участок пути. Объезд будет организован по улицам Мельникайте, Таймырской, 50 лет Октября, Осипенко, Комсомольской и Ленина. Для посадки и высадки пассажиров в зоне объезда будут использоваться все существующие остановочные пункты.