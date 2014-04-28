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В День весны и труда автобусы пойдут в объезд Республики

28 апреля 2014, 16:56
Как будут ходить автобусы во время перекрытия дорог Первого мая и во время торжественной церемонии у Мемориального комплекса памяти сотрудников милиции, рассказали в «Тюменьгортрансе».

Первого мая года общественный транспорт Тюмени, следующий по улице Республики, пойдет в объезд маршрута движения демонстрации, посвященной Дню весны и труда.

Движение транспорта на участке улицы Республики от Мельникайте до Водопроводной будет перекрыто с 10:00 до 11:45, рассказывают в пресс-службе «Тюменьгортранса». На это время изменятся схемы движения маршрутов, проходящих этот участок пути. Объезд будет организован по улицам Мельникайте, Таймырской, 50 лет Октября, Осипенко, Комсомольской и Ленина. Для посадки и высадки пассажиров в зоне объезда будут использоваться все существующие остановочные пункты.

Кроме того, на время торжественной церемонии у мемориального комплекса памяти сотрудников милиции, временно изменят маршрут движения автобусы № 43.

В часы перекрытия улицы Водопроводной — 5 мая с 14:00 до 15:30 и 7 мая с 11:00 до 13:00 — автобусы № 43 пойдут в объезд по улице Челюскинцев. Пассажиры маршрута смогут воспользоваться для посадки и высадки в зоне объезда остановочным пунктом «Магазин Океан».

«Тюменьгортранс» просит пассажиров продумывать маршрут своего движения заранее с учетом дорожной обстановки. Подробную информацию о работе общественного транспорта в дни майских праздников можно получить по бесплатному номеру телефона информационно-диспетчерской службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

#Новости#Тюменьгортранс#Автобусы#Транспорт#Дарья#Общество
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