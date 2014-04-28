Тюменский бар был признан лучшим в УрФО

Команда тюменского Granny’s bar & cocktails победила в крупнейшем чемпионате среди баров УрФО MBS Cup, который состоялся на прошлой неделе в Екатеринбурге.
Выгодно отличиться от других участников тюменскому Granny’s bar помогло то, что в команде барменов была живой символ бара — бабуля.
Также на чемпионате достойно выступила команда другого тюменского заведения — Mix Music. Она вышла в финал и заняла 2 место. Участник команды, бармен Mix Music Максим Ягольник считает, что победить тюменским командам помог опыт, подготовленность и серьезный настрой. Он затруднился сказать, какой из конкурсов был самым сложным для него.
Участники соревновались в нескольких направлениях:
— фирменная презентация. Каждая команда должна была рассказать о своем заведении и презентовать фирменный коктейль;
— SpeedMix. Бармены должны были показать свое мастерство в приготовлении коктейлей на скорость;
— теоретический тест. Один участник из каждой команды отвечал на вопросы в области барного искусства;
— пуртест. В бокалы разной формы нужно было налить по 50 мл жидкости на глаз.
Последний этап — это приготовление коктейлей из ингредиентов, который каждый из участников команд получил из черного ящика.
Всего участвовали 10 команд из Казани, Уфы, Челябинска.
По результатам чемпионата Granny’s bar был признан лучшим баром Уральского федерального округа (версия MBS CUP 2014).