Тюменский бар был признан лучшим в УрФО

Также на чемпионате достойно выступила команда другого тюменского заведения — Mix Music. Она вышла в финал и заняла 2 место. Участник команды, бармен Mix Music Максим Ягольник считает, что победить тюменским командам помог опыт, подготовленность и серьезный настрой. Он затруднился сказать, какой из конкурсов был самым сложным для него.