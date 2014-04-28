Тюменские школьники поедут в Питер декламировать классику

«Живая классика» — конкурс по чтению вслух отрывков из произведений русских и зарубежных писателей, в котором может принять участие любой шестиклассник. В этом году, рассказала замдиректора областного департамента образования и науки Людмила Чеботарь, в конкурсе участие приняли 5,5 тысяч ребят из всех школ региона. Финалистами областного тура стали 78 школьников.
Чтецам предстояло выбрать отрывок из не входящего в школьную программу произведения классиков. Авторов ребята выбирали, в основном, хорошо знакомых по школьным урокам литературы: читали произведения Драгунского, Чехова и Тургенева, зато совпадений в выбранном произведении практически не было.
К своим выступлениям, рассказывать организаторы конкурса, ребята отнеслись очень творчески, почти профессионально. Они использовали реквизит, информационные технологии, оформляли сцену декорациями, сопровождали чтение музыкальными композициями, до мелочей продумали свои костюмы и даже свет в зале.
«В какой-то момент забываешь, что на сцене выступают школьники, и складывается впечатление, что по-настоящему ожили герои и сюжеты классической литературы», — поделилась впечатлениями одна из зрительниц.
Конкурсному жюри предстояло оценить выбор произведения, грамотность речи, артистизм исполнения, глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста. В итоге лучшими признали выступления ученика гимназии имени Лицмана Максима Вохмина с отрывком из произведения «Не пускайте Рыжую на озеро» Елены Габовой; ученицы тюменской школы № 37 города Тюмени Екатерины Боярской, читавшей рассказ Тэффи «Счастливая»; ученицы Нижнетавдинской школы Лелии Бабаевой с отрывком из произведения «Планета людей» Сент-Экзюпери.
Ребят ждут участие во всероссийском финале конкурса, он пройдет 26 мая в Санкт-Петербурге. В жюри конкурса — Михаил Боярский, Григорий Остер, Борис Грачевский.