Тюменские школьники поедут в Питер декламировать классику

«Живая классика» — конкурс по чтению вслух отрывков из произведений русских и зарубежных писателей, в котором может принять участие любой шестиклассник. В этом году, рассказала замдиректора областного департамента образования и науки Людмила Чеботарь, в конкурсе участие приняли 5,5 тысяч ребят из всех школ региона. Финалистами областного тура стали 78 школьников.