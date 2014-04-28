Третий маммологический центр появится в Тюмени

«Женщины обязательно раз в год должны проходить обследование у маммолога, даже если нет никаких жалоб. Именно поэтому для удобства жительниц и из-за увеличения количества ответственных тюменок открывается третий центр. Он расположится за рекой, а это значит, что маммологические центры будут фактически во всех густонаселенных районах города», — сказал заместитель главного врача онкодиспансера, начальник организационно-методологического отдела Тимур Гайсин.