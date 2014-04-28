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Третий маммологический центр появится в Тюмени

28 апреля 2014, 13:30
В ближайшие два-три месяца в Тюмени появится третий маммологический центр в поликлинике № 1 по улице Газовиков, 6. На сегодняшний день в областном центре уже действуют два специализированных центра.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба Областного онкологического центра, на плановых приемах врачи проводят разъяснительные беседы с пациентами, учат их самообследованию, рассказывают о первых симптомах различных болезней, а также объясняют, как правильно следить за своим здоровьем. А в случае обнаружения реальной угрозы или первых признаков заболевания — отправляют на дальнейшее обследование.

«Женщины обязательно раз в год должны проходить обследование у маммолога, даже если нет никаких жалоб. Именно поэтому для удобства жительниц и из-за увеличения количества ответственных тюменок открывается третий центр. Он расположится за рекой, а это значит, что маммологические центры будут фактически во всех густонаселенных районах города», — сказал заместитель главного врача онкодиспансера, начальник организационно-методологического отдела Тимур Гайсин.

Напомним, основная задача маммологического центра — профилактика раковых заболеваний молочных желез. Ранее ближайшее подобное медучреждение располагалось в Екатеринбурге. Первый центр в Тюмени появился в 2008 году в стенах поликлиники № 17 по улице Широтная, 102. Аналогов центру не было ни в городе, ни в области. Специалисты учреждения проводят комплексное обследование женщин с патологией молочной железы (осмотр маммолога, гинеколога, эндокринолога, ультразвуковое исследование, маммография молочных желез). Второй центр открылся на базе одной из самых современных поликлиник Тюменской области — № 5 на Московском тракте, 35а.

Фото: ural56.ceteralabs.com

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