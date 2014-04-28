Суд отправил в колонию убийцу Олеси Зверевой

Буквально несколько минут назад Тюменский областной суд вынес приговор по одному из самых резонансных уголовных дел прошлого года. 26-летний уроженец Вагайского района Марат Кармушаков признан виновным в убийстве двух девушек — Олеси Зверевой в 2013 году и Ирины Ц. в 2010 году. Суд приговорил молодого человека к 17 годам лишения свободы.
Напомним, 29-летняя Олеся Зверева пропала без вести 21 сентября прошлого года. Девушку неделю искали сотрудники полиции и добровольцы. Марат Кармушаков был приятелем молодого человека Олеси и был допрошен в качестве свидетеля. В ходе допроса 1 октября он сознался в убийстве девушки, написав явку с повинной. Кармушаков показал, где спрятал тело тюменки.
Как установили сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области, вечером 20 сентября Кармушаков пришел в гости к своему другу и его девушке Олесе, чтобы в веселой компании обмыть покупку мотоцикла. Постепенно гости разошлись, остались хозяева квартиры и два их знакомых. Одним из них был Марат. Олеся легла спать — утром ей нужно было идти на работу, а мужчины пошли продолжать выпивать на ту самую шиномонтажку в конце улицы 50 лет Октября. Через некоторое время, когда сожитель Олеси и приятель уснули, Марат вытащил ключ из кармана своего знакомого и пошел в его квартиру.
«Хотел с ней сексом заняться, пока она пьяная. Мало ли, вдруг что срастется», — сказал Марат журналистам во время следственного эксперимента.
Однако девушка отвергла парня и пошла в шиномонтажку, чтобы пожаловаться своему молодому человеку. Возник конфликт, и Марат задушил Олесю. Тело он спрятал под картонками, а спустя сутки закопал на пустыре неподалеку от места работы.
На том же пустыре была похоронена и Ирина Ц. — в ходе следствия Кармушаков сознался и в ее убийстве. У Марата когда-то были близкие отношения с этой 25-летней женщиной, и одним февральским днем 2010 года она приехала к нему на шиномонтажку. Кармушакову не понравилось, что она расплатилась с подвозившим ее таксистом интимом, а потом полезла целоваться к нему самому. Он задушил Ирину, и спрятал ее труп на пустыре. В октябре 2013 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием Кармушакова, были обнаружены скелетированные останки погибшей.
С октября 2013 года Марат Кармушаков находится под стражей. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Судебные заседания по громкому уголовному делу начались в начале апреля. Кармушаков сперва заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, но потом передумал и попросил, чтобы суд рассмотрел уголовное дело единолично. Сегодня, 28 апреля, судья Наталья Сунцова вынесла свой вердикт. Марат Кармушаков признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 17 годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
Отметим, что проведенная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Кармушакова — в момент совершения преступлений он в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, в состоянии аффекта он также не находился. Молодой человек не страдает расстройствами психики, однако во время чтения приговора судья упомянула о диссоциативном расстройстве личности: Марат отличается вспыльчивостью, раздражительностью и даже агрессивностью.
При назначении наказания суд учел признание Кармушковым вины на предварительном следствии (позднее он начал заявлять о своей невиновности), явку с повинной, то, что раньше молодой человек не был судим и положительно характеризовался по месту работы. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание «аморальное поведение» Ирины Ц. — судья отметила, что, по данным свидетелей, девушка была неразборчива в сексуальных связях.