Суд отправил в колонию убийцу Олеси Зверевой

На том же пустыре была похоронена и Ирина Ц. — в ходе следствия Кармушаков сознался и в ее убийстве. У Марата когда-то были близкие отношения с этой 25-летней женщиной, и одним февральским днем 2010 года она приехала к нему на шиномонтажку. Кармушакову не понравилось, что она расплатилась с подвозившим ее таксистом интимом, а потом полезла целоваться к нему самому. Он задушил Ирину, и спрятал ее труп на пустыре. В октябре 2013 года в ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием Кармушакова, были обнаружены скелетированные останки погибшей.