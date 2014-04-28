Рабочая неделя продлится всего три дня

Напомним, что на 2 мая выходной был перенесен с новогодних каникул, а точнее с 4 января. Это обстоятельство дало острякам повод для шутки. Мол, именно из-за переноса январского выходного на май в Тюмени в конце апреля снова наступила зима. Будем надеяться, что 13 июня (на этот день перенесли выходной с 5 января) обойдется без природных катаклизмов.