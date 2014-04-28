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Рабочая неделя продлится всего три дня

28 апреля 2014, 13:14
Наступившая рабочая неделя будет сокращенной: большинству тюменцев предстоит трудиться всего три дня. Четверг, пятница, суббота и воскресенье — выходные.
Сюжет
Тюмень

Рабочими днями на этой неделе будут 28, 29 и 30 апреля. Причем трудовой день в среду будет сокращенным как предпраздничный. После этого целых четыре дня россияне будут отмечать Первомай.

Напомним, что на 2 мая выходной был перенесен с новогодних каникул, а точнее с 4 января. Это обстоятельство дало острякам повод для шутки. Мол, именно из-за переноса январского выходного на май в Тюмени в конце апреля снова наступила зима. Будем надеяться, что 13 июня (на этот день перенесли выходной с 5 января) обойдется без природных катаклизмов.

Еще три дня россиянам предстоит праздновать День Победы — с 9 по 11 мая.

#Новости#Праздники#Россия#Тюмень#Таня#Общество
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